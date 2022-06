Πρόεδρος Γεωργίας: Θα εργαστούμε με αποφασιστικότητα για την απόκτηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλόμε Ζουραμπισβίλι διαβεβαίωσε απόψε ότι η χώρα της είναι αποφασισμένη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επί του παρόντος δεν χορήγησαν οι «27» της ΕΕ, ζητώντας περισσότερες μεταρρυθμίσεις.

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με αποφασιστικότητα τους επόμενους μήνες για να αποκτήσουμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας (προς ένταξη στην ΕΕ)», ανέφερε η πρόεδρος Ζουραμπισβίλι σε μήνυμά της στο Twitter, αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν την «προοπτική» της Γεωργίας να ενταχθεί μελλοντικά στους κόλπους της Ένωσης.

A historic day. Georgia’s European perspective is recognized. Now, we’re ready to work with determination over the next months to reach the candidate status. https://t.co/aICUnFByBr

Σε επόμενη ανάρτηση η πρόεδρος της Γεωργίας δίνει συγχαρητήρια στον Ζελένσκι και στους ανθρώπους της Ουκρανίας και της Μολδαβίας «για αυτήν την ημέρα της ελπίδας» και σημειώνει: «Η χορήγηση υποψηφιότητας είναι ένα ιστορικό βήμα που δείχνει την ενότητα και τη βούληση της ΕΕ και όλων των κρατών μελών της. Εμείς τα τρία συνδεδεμένα μέλη είμαστε μαζί στον ευρωπαϊκό μας δρόμο».

Congratulations to @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and to the people of 🇺🇦 and 🇲🇩 on this day of hope. Being granted candidacy is a historic step that shows the unity and will of the EU and all its member states.



We the three associated members are together on our European path.