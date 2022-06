Σύνοδος Κορυφής: Πράσινο «φως» για καθεστώς υποψηφιότητας προς ένταξη σε Ουκρανία και Μολδαβία

Σε συμφωνία για να παράσχουν επίσημο καθεστώς ως υποψήφιες χώρες στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και στη γειτονική Μολδαβία, κατέληξαν οι ηγέτες των 27 των χωρών κρατών -μελών της ΕΕ. Αυτό γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική. «Συγχαίρω ειλικρινά τους ηγέτες για την απόφασή τους» δήλωσε ο Ζελένσκι. Στη Σύνοδο Κορυφής εγκρίθηκε και η ενταξιακή προοπτική της Γεωργίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής σχετικά με τις αιτήσεις των τριών χωρών «το ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας» και επισημαίνει πως «το μέλλον αυτών των χωρών και των πολιτών τους βρίσκεται στην ΕΕ»

Επίσης, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας», ενώ προστίθεται ότι «η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αντίστοιχες αιτήσεις προσχώρησης ως μέρος της τακτικής δέσμης μέτρων για τη διεύρυνση».

«Το Συμβούλιο θα αποφασίσει για περαιτέρω βήματα μόλις εκπληρωθούν πλήρως όλες αυτές οι προϋποθέσεις», σημειώνεται και συνεχίζει ότι «τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία όταν οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται από την γνωμοδότηση της Επιτροπής για την αίτηση ιδιότητας μέλους της Γεωργίας απαντηθούν».

Τέλος, αναφέρεται ότι «η πρόοδος της κάθε χώρας όσον αφορά την προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξαρτηθεί με βάση την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει νέα μέλη».

Οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις

«Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. Σήμερα είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Μάγια Σαντού και τον λαό της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαρλ Μισέλ.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Πρόεδρο Μάια Σαντού και τον πρωθυπουργό Ιρακλί Γκαριμπασβίλι. Οι χώρες σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και η σημερινή ιστορική απόφαση των ηγετών το επιβεβαιώνει» αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο twitter.

«Πολύ ευχαριστημένη με την υποστήριξη των γνωμοδοτήσεών μας από τους ηγέτες. Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, όλοι έχουν δουλειά να κάνουν πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ξέρω ότι θα κινηθούν γρήγορα. Γνωρίζουν πόσο κρίσιμο είναι αυτό για τις δημοκρατίες τους, τις οικονομίες τους και τους πολίτες τους. Αυτή η απόφαση μας δυναμώνει όλους» προσθέτει σε νεότερο tweet.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνει ότι η απόφαση «ενισχύει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, απέναντι στον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Και ενισχύει την Ε.Ε. Γιατί δείχνει για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι και δυνατοί απέναντι στις εξωτερικές απειλές».

«Συγχαίρω ειλικρινά την απόφαση των ηγετών της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής να χορηγήσουν 🇺🇦 καθεστώς υποψηφίου. Είναι μια μοναδική και ιστορική στιγμή στις σχέσεις. Ευγνώμων στον Σαρτ Μισέλ, την Ούσουλα φον ντε Λάιεν και τους ηγέτες της ΕΕ για υποστήριξη. Το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ΕΕ», υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σαντού δήλωσε την Πέμπτη ότι η κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει στη χώρα της καθεστώς υποψηφιότητας ήταν μια ιστορική μέρα, προσθέτοντας: «Έχουμε έναν δύσκολο δρόμο μπροστά μας, ο οποίος θα απαιτήσει πολλή δουλειά και προσπάθεια».



Σε μια ανάρτησή της στο Facebook, είπε ότι η ένταξη στην ΕΕ θα χαρίσει περισσότερη ευημερία, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη τάξη.

Historic day for #Moldova🇲🇩! EU🇪🇺 Member States have granted us the #EU candidate status. An unequivocal & strong signal of support for our citizens and #Moldova's European future. We are grateful & committed to advancing on the path of reforms. — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 23, 2022

Η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, με δικό της tweet σημειώνει «Στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Συγχαρητήρια στους πολίτες της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Σήμερα δίνουμε ελπίδα. Για ελευθερία, για Δημοκρατία, για το μέλλον μας. Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή στιγμή».

Επίσης, ο Σαρλ Μισέλ σε άλλο tweet σημείωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας και είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας μόλις ληφθούν υπόψη οι εκκρεμείς προτεραιότητες. Συγχαρητήρια στον γεωργιανό λαό. Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας: Το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται εντός της ΕΕ»

Όπως ανέφερε το Politico ένα θέμα που απροσδόκητα βρέθηκε στο προσκήνιο της συζήτησης των ηγετών απόψε είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με αξιωματούχους να εργάζονται για να αναδιατυπώσουν τα συμπεράσματα για τη χώρα.

Σύμφωνα με ένα νέο προσχέδιο που δημοσίευσε το Politico οι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να δηλώσουν ότι:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις παραδοθεί ένα ουσιαστικό σύνολο μεταρρυθμίσεων.

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των 14 βασικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στη γνώμη του, με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες που συνιστούν ουσιαστικό σύνολο μεταρρυθμίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι πρότεινε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ τον Ιούλιο με αντικείμενο συζήτησης η κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η σταδιακή περικοπή της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και του κινδύνου της επισιτιστικής κρίσης. Η πρότασή του είχε τη στήριξη της Γαλλίας, σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, που επικαλούνται πληροφορίες από Ευρωπαίο διπλωμάτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησε στην ιδέα μαζί με μια σειρά άλλων ηγετών, ενώ ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας σημείωσε ότι δεν είναι αντίθετος σε μια νέα Σύνοδο Κορυφής, ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις, με τη δικαιολογία ότι έκτακτη Σύνοδος πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο αν πρόκειται να υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση.