Πολύνεκρο τροχαίο στη Βουλγαρία - Τουλάχιστον 46 θύματα, ανάμεσά τους και παιδιά

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, όταν πήρε φωτιά λεωφορείο που μετέφερε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, επιστρέφοντας στα Σκόπια έπειτα από επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Νικολάι Νικόλοφ, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, ανέφερε ότι η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου κοντά στο χωριό Μπόσνεκ, κάπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σόφιας, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 από τους 53 επιβαίνοντες ενώ επτά «μπόρεσαν να σωθούν» πηδώντας από το φλεγόμενο λεωφορείο.

Οι επτά επιζήσαντες, εγκαυματίες, διακομίστηκαν εσπευσμένα και εισήχθησαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου της Σόφιας, διευκρίνισε ο κ. Νικόλοφ, που έκανε δηλώσεις στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο BNT. Η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν τουλάχιστον 12 παιδιά, μετέδωσαν το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BGNES και άλλα βουλγαρικά ΜΜΕ.

Τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Ο κ. Νικόλοφ είπε νωρίτερα πως ακόμη δεν είναι σαφές εάν η φωτιά προκάλεσε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το όχημα, ή προκλήθηκε από αυτό.

Ο τόπος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Στέφαν Γιάνεφ μετέβη επιτόπου.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε διπλωμάτης της πρεσβείας της χώρας στη Σόφια στο bTV.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ έκανε λόγο περί «τραγωδίας».

«Πρόκειται για τραγωδία. Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν όλα τα θύματα είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά αυτό υποθέτουμε, καθώς το λεωφορείο είχε πινακίδες της χώρας μας», είπε ο κ. Ζάεφ στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova.

