Πυροβολισμοί στην Κοπεγχάγη: «Πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν» λέει η αστυνομία - Συνελήφθη ύποπτος

Πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός προσώπου που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

Για «πολύ σοβαρό συμβάν» έκανε λόγο η δήμαρχος της πρωτεύουσας της Δανίας Σόφι Χ. Άντερσεν.

#Update: Just in - Reports of 1 alleged suspect in custody, after a shooting inside of the fields shopping center in #Copenhagen in #Denmark, however police cannot confirm it was him. pic.twitter.com/8UCSyLjJ2g