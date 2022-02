Πόλεμος στην Ουκρανία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Ap Images

Συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις μάχες να μαίνονται στο Κίεβο.

Για «συμμορία Ναζί» έκανε λόγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν, φωτογραφίζοντας την ηγεσία της Ουκρανίας, ενώ απευθυνόμενος στους Ουκρανούς στρατιώτες ανέφερε ότι θα ήταν ευκολότερο να επιτευχθεί συμφωνία αν πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. «Θα είναι ευκολότερο για εμάς να συμφωνήσουμε εάν πάρετε την εξουσία στα χέρια σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας κατά τη διάρκεια σύντομων δηλώσεών του, σύμφωνα με το SkyNews.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωνε έτοιμος για συνομιλίες σε «υψηλό επίπεδο» με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Στο στρατιωτικό πεδίο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στο Κίεβο, πυροβολισμοί ακούγονται κοντά σε κυβερνητικά κτήρια στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία δέχτηκε νέες αεροπορικές επιδρομές, ενώ το υπουργείο Άμυνας κάλεσε νωρίτερα τους πολίτες να αμυνθούν με βόμβες μολότοφ.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, 137 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 316 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τη μονάδα πυρηνικής ενέργεια του Τσερνόμπιλ στη βόρεια Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει κηρύξει κατάσταση πολέμου, καλώντας σε γενική επιστράτευση. Οι Ουκρανοί άντρες ηλικίας 18 έως 60 ετών απαγορεύεται να εξέλθουν από τη χώρα.

Χιλιάδες πολίτες επιχειρούν να απομακρυνθούν από το Κίεβο, όπου έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα, ενώ κόσμος συρρέει στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πόλης.

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πόλεις σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, όπου η αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 1.702 συλλήψεις.

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Βρετανία επέβαλαν δεύτερο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 18:25

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε σήμερα να «αναστείλει» τη συμμετοχή όλων των Ρώσων διπλωματών και απεσταλμένων από τα κυριότερα όργανα του οργανισμού «με άμεση ισχύ», απαντώντας στην «ένοπλη επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον δικαστικό βραχίονα του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία στους Ρώσους πολίτες, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο διεθνής οργανισμός.

Τελευταία ενημέρωση 18:10

Η πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία επέβαλε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τη νύχτα, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine σήμερα, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της πόλης.

"Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται από τις 22.00 έως τις 06.00. Θα παράσχουμε άδειες στους κατοίκους της περιοχής που εργάζονται σε κρίσιμες υποδομές", ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Μαξίμ Κοζίτσκι, σύμφωνα με το Intefax.

Τελευταία ενημέρωση 17:53

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και οι σύμμαχοί του στη Βόρεια Ευρώπη συμφώνησαν σήμερα πως «περισσότερες κυρώσεις» είναι αναγκαίες σε βάρος της Μόσχας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, που θα στοχοθετούν κυρίως «το στενό περιβάλλον» του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έγινε γνωστό από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Τζόνσον και των συμμάχων του της ομάδας Joint Expeditionary Force (JEF), που συγκεντρώνει δέκα κράτη, μεταξύ αυτών τις χώρες της Βαλτικής, «οι ηγέτες συμφώνησαν πως περισσότερες κυρώσεις είναι αναγκαίες, οι οποίες θα επικεντρώνονται κυρίως στο στενό περιβάλλον του προέδρου Πούτιν», είπε ένας εκπρόσωπος τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Μεγαλύτερη στήριξη πρέπει να παρασχεθεί στην Ουκρανία επειγόντως», επισήμανε ο Μπόρις Τζόνσον. «Οι επιβλαβείς ενέργειες του προέδρου Πούτιν δε θα μπορούν ποτέ να εξομαλυνθούν ούτε η επίθεσή του εναντίον της Ουκρανίας να γίνει δεκτή ως ένα τετελεσμένο γεγονός», τόνισε.

Ιδρυθείσα το 2012, η JEF συγκεντρώνει χώρες μέλη του ΝΑΤΟ (Δανία, Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Βρετανία) και χώρες που δεν είναι μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Φινλανδία και Σουηδία). Επικεντρώνεται στην ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Αρκτική, τον Βόρεια Ατλαντικό και τη Βαλτική Θάλασσα.

To our Ukrainian friends in this moment of agony, we are with you and we are on your side.



Your right to choose your own destiny is a right that the United Kingdom and our allies will always defend.



Slava Ukraini 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/YR8kUc1jum — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:50

Περίπου στους 2.800 στρατιώτες ανέρχονται οι ρωσικές απώλειες, ενώ 80 τανκ καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε σήμερα η Ουκρανή αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ.

Η ίδια πρόσθεσε, σε μήνυμά της στη σελίδα της στο Facebook, πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν επίσης 516 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 10 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, έως τις 15.00 ώρα Ελλάδας.

Τελευταία ενημέρωση 17:34

Την έγκριση να αποχωρήσει άμεσα από το Κίεβο ζήτησε και έλαβε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Όπως έγινε γνωστό, η αποχώρηση του προσωπικού της πρεσβείας, καθώς και Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν να αποχωρήσουν, θα πραγματοποιηθεί οδικώς.



Μέχρι νεωτέρας, τα Γενικά Προξενεία στην Μαριούπολη και στην Οδησσό παραμένουν εν λειτουργία.

Την επιτόπια κατάσταση επικινδυνότητας κρίνουν οι επικεφαλής των αρχών αυτών.

Τελευταία ενημέρωση 17:33

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, που πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης και στην οποία συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συγκαλέσαμε αύριο τηλεδιάσκεψη κορυφής για να αναλύσουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε», σημείωσε χθες ο Γιενς Στόλτενμπεργκ, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απαντήσουμε με ανανεωμένη αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη ενότητα».

«Η ειρήνη στην ήπειρό μας έχει γίνει θρύψαλα», κατήγγειλε ο Στόλτενμπεργκ. «Η Ρωσία χρησιμοποιεί βία για να προσπαθήσει να ξαναγράψει την Ιστορία και να στερήσει από την Ουκρανία τον ελεύθερο και ανεξάρτητο δρόμο της», υπογράμμισε.

Τελευταία ενημέρωση 17:27

Την προτροπή να μην αγνοείται η 5η πολιτική φάλαγγα των Πουτινιστών, εξέφρασε δημόσια ο τέως παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και πολιτικός αντίπαλος του ρώσου προέδρου, Γκάρι Κασπάροφ, μέσω πολλαπλών αναρτήσεών του στο twitter. Συγκεκριμένα,ανέφερε ότι αυτή αποτελείται από ακροδεξιούς και ακροαριστερούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, προσθέτει ότι οι υποστηρικτές του τέως Αμερικανού προέδρου έχουν κάθε δικαίωμα να υποστηρίζουν «έναν βίαιο δικτάτορα με απώτερο σκοπό να ασκήσουν κριτική στον Μπάιντεν, αλλά είναι αηδιαστικό και ενάντια της Αμερικής». Τελειώνει μάλιστα τη σειρά των tweet του με την προτροπή «Μην ξεχνάτε.»

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι:

«Δεν μπορώ να αγνοήσω την πολιτική 5η στήλη φάλαγγα των Πουτινιστών, από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στην ΕΕ μέχρι τους οπαδούς του Τραμπ στις ΗΠΑ. Μπορεί να έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν τον πόλεμο ενός κτηνώδους δικτάτορα για να ασκήσουν κριτική στον Μπάιντεν, αλλά είναι αηδιαστικό και αντιαμερικανικό. Μην ξεχνάτε.»

Cannot ignore the political 5th column of Putinists, from the far right & left in EU to the tankies & Trump & his GOP followers in the US. They may have the right to support a brutal dictator's war in order to criticize Biden, but it's disgusting and anti-American. Do not forget. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Παράλληλα στην ίδια ανάρτησή του ο κ. Κασπάροφ παρουσιάζει μια σειρά προτάσεων για το πως θα μπει οριστικό τέλος στις δράσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν. Συγκεκριμένα στις προτάσεις του περιλαμβάνονται:

«Υποστηρίξτε την Ουκρανία στρατιωτικά, άμεσα, με όλα τα μέσα εκτός από στρατιώτες στο έδαφος. Με όλα τα όπλα, με πληροφορίες, στον κυβερνοχώρο.

Χρεοκοπήστε την πολεμική μηχανή του Πούτιν.Παγώστε και κατασχέστε τα οικονομικά της Ρωσίας και αυτά του ιδίου και της συμμορίας του.

Διώξτε τη Ρωσία από κάθε διεθνή και χρηματοπιστωτικό οργανισμό. PACE, Interpol, κλπ.

Ανακαλέστε όλους τους πρεσβευτές από τη Ρωσία. Δεν έχει νόημα να μιλάνε μαζί τους. Το νέο ενιαίο μήνυμα είναι «σταμάτα ή θα είσαι εντελώς απομονωμένος».

Απαγορεύστε κάθε στοιχείο της παγκόσμιας προπαγανδιστικής μηχανής του Πούτιν. Σβήστε τα, κλείστε τα, στείλτε τα σπίτι τους. Σταματήστε να βοηθάτε τον δικτάτορα να διαδίδει ψέματα και μίσος.

Εκθέστε και δράστε ενάντια στους λακέδες του Πούτιν στον ελεύθερο κόσμο. Εάν ο Σρέντερ και οι όμοιοί του συνεχίσουν να εργάζονται για τον Πούτιν, απαγγείλατέ τους κατηγορίες. Ρωτήστε τους ιδιοκτήτες και τους διαφημιστές δικτύων που χρησιμοποιούν προπαγανδιστές του Πούτιν, όπως ο Κάρλσον, γιατί το επιτρέπουν.

Αντικαταστήστε το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Πιέστε τον ΟΠΕΚ, αυξήστε την παραγωγή, ανοίξτε ξανά το Keystone. Δεν μπορείς να σώσεις τον πλανήτη αν δεν σώσεις τους ανθρώπους σε αυτόν.

Παραδεχθείτε ότι θα υπάρξουν κόστη και θυσίες. Περιμέναμε πολύ, το αντίτιμο είναι μεγάλο αλλά μόνο να γίνει μεγαλύτερο μπορεί. Είναι ώρα να παλέψουμε.»

Ok, after years of warnings were ignored and hearing "Garry, you were right!" all damn day today, I'll repeat what I said in 2014: Stop telling me I was right and listen to what I'm saying now. My recommendations follow: 1/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:25

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ δεν έχει υποστεί καταστροφές από την επίθεση στην Ουκρανία και οι εργασίες συντήρησης συνεχίζονται, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι πληροφορίες που διαθέτουμε επί του παρόντος είναι ότι η υφιστάμενη υποδομή του Νέου Ασφαλούς Καταστήματος και της Προσωρινής Αποθήκης Αναλωθέντων Καυσίμων 2 (ISF2) δεν έχει υποστεί ζημιές και οι βασικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης πραγματοποιούνται», ανέφερε η ΕΤΑΑ σε δήλωσή της.

Ο πρώην σταθμός παραγωγής ενέργειας καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις την Πέμπτη, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σύμβουλος του ουκρανικού προεδρικού γραφείου.

Τελευταία ενημέρωση 17:19

Τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT εξετάζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των κυρώσεων ενάντια στη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι ο αποκλεισμός των ρωσικών τραπεζών από το SWIFT δεν είναι η κατεύθυνση που οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν αυτή τη στιγμή, αλλά υπογράμμισε πως μια τέτοια κίνηση θα συνιστά «πάντα μια επιλογή».

«Οι κυρώσεις που έχουμε προτείνει για όλες τις ρωσικές τράπεζες έχουν ανάλογες συνέπειες, ίσως μεγαλύτερες από τον αποκλεισμό τους από το SWIFT», επισήμανε ο Μπάιντεν.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα προέτρεψε τη Δύση να αποκλείσει τη Ρωσία από το SWIFT. Αλλά τι είναι το SWIFT και τι συνέπειες θα έχει για τη Ρωσία τυχόν αποκλεισμός των τραπεζών της από αυτό;

Το SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) είναι ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των τραπεζών παγκοσμίως. Ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω των οποίων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν, ενημερώνουν και διεκπεραιώνουν διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Περίπου 11.000 τράπεζες χρησιμοποιούν το διεθνές τραπεζικό σύστημα που ιδρύθηκε το 1973, έχει την έδρα του στο Βέλγιο και υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι συνέπειες ενός αποκλεισμού των ρωσικών τραπεζών από το SWIFT

Σύμφωνα με το CNN, τυχόν αποκλεισμός της Ρωσίας από το SWIFT θα σημαίνει ότι τα ρωσικά τραπεζικά ιδρύματα δεν θα μπορούν να προχωρούν σε διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, γεγονός που θα έχει συνέπειες στις ρωσικές εταιρείες και στους ξένους πελάτες τους, ειδικά τους αγοραστές πετρελαίου και φυσικού αερίου, συναλλαγές οι οποίες γίνονται σε αμερικανικά δολάρια.

«Ο αποκλεισμός θα τερμάτιζε όλες τις διεθνείς συναλλαγές, θα πυροδοτούσε νομισματική αστάθεια και θα προκαλούσε τεράστιες εκροές κεφαλαίων», σύμφωνα με την Μαρία Σάγκινα, του Φινλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Ενώ όπως είχε εκτιμήσει ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Αλεξέι Κούντριν το 2014, τυχόν αποκλεισμός της Ρωσίας από το SWIFT θα είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση της ρωσικής οικονομίας κατά 5%.

Το SWIFT είχε αποσυνδέσει τις ιρανικές τράπεζες το 2012, στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Ιράν είχε χάσει τότε περίπου τα μισά από τα έσοδά του από τις εξαγωγές πετρελαίου και το 30% από το διεθνές εμπόριο.

Οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει να αποκοπεί και η Ρωσία το 2014 (Κριμαία) αλλά το αίτημά τους δεν είχε γίνει δεκτό.

Όπως πάντως επισημαίνει το CNN, οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι οι χώρες που έχουν να χάσουν τα περισσότερα εάν η Ρωσία αποκλειστεί από το SWIFT, καθώς οι τράπεζες τους χρησιμοποιούν περισσότερο το διεθνές τραπεζικό σύστημα προκειμένου να επικοινωνούν με τις ρωσικές.

Τελευταία ενημέρωση 17:10

Για «συμμορία Ναζί» έκανε λόγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν, φωτογραφίζοντας την ηγεσία της Ουκρανίας, ενώ απευθυνόμενος στους Ουκρανούς στρατιώτες ανέφερε ότι θα ήταν ευκολότερο να επιτευχθεί συμφωνία αν πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. «Θα είναι ευκολότερο για εμάς να συμφωνήσουμε εάν πάρετε την εξουσία στα χέρια σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας κατά τη διάρκεια σύντομων δηλώσεών του, σύμφωνα με το SkyNews.

Κατά τη διάρκεια των ίδιων δηλώσεων πρόσθεσε ότι ήταν «πιο εύκολο να διαπραγματευτώ μαζί σας» από τη «συμμορία των Ναζί», μια ανφορά που ουσιαστικά φωτογραφίζει την ηγεσία της Ουκρανίας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες σε «υψηλό επίπεδο» με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, την Παρασκευή, μια μέρα μετά την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στη γειτονική της χώρα.

Ο Πεσκόφ ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Ρωσία πρόκειται να στείλει αξιωματούχους των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας στις διαπραγματεύσεις.

Τελευταία ενημέρωση 16:28

«Τα σχέδια της χώρας μας δεν περιλαμβάνουν την κατοχή των ουκρανικών εδαφών. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας δεν χτυπούν πόλεις στην Ουκρανία, αλλά αποκλειστικά τις στρατιωτικές υποδομές. Δεν απειλείται άμαχος πληθυσμός. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση στην Ουκρανία δεν αποτελεί αρχή, αλλά το τέλος του πολέμου που το Κίεβο ξεκίνησε το 2014 εναντίον του Ντονμπάς. Η επιχείρησή μας θα αποτρέψει μια παγκόσμια σύρραξη, προς όφελος όλης της ανθρωπότητας» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Ξεκινώντας την ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία υποστηρίζει ότι η συνεχής επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ρωσικά σύνορα δημιουργεί θεμελιώδεις απειλές για τη Ρωσία.

«Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για την οποία έχει γίνει λόγος επί 30 χρόνια. Και δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Από τον Δεκέμβριο του 2021 προσπαθήσαμε για άλλη μια φορά να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σχετικά με τις αρχές της ασφάλειας στην Ευρώπη. Όμως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αρνήθηκαν τον διάλογο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και για το ουδέτερο στάτους της Ουκρανίας. Απέδειξαν ξανά ότι αγνοούν τα απολύτως νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας μας. Η στρατιωτική εκμετάλλευση των εδαφών της Ουκρανίας είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Η Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014 έχει τεθεί υπό πλήρη εξωτερικό έλεγχο, έχει εξοπλισθεί από το ΝΑΤΟ και έχει γεμίσει με οπλισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε πρόσφατα ότι διεκδικεί ακόμα και την κατοχή πυρηνικών όπλων, κάτι που σε λίγο χρόνο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Για τη Ρωσία είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου.

Το πιστόλι στο κρόταφό μας έπρεπε να εξουδετερωθεί. Εκτός από αυτό, από το 2014 το Κίεβο ακολουθούσε την εγκληματική πολιτική γενοκτονίας κατά των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στο Ντονμπάς, ενώ, με τη στήριξη των Δυτικών, δεν έκανε το παραμικρό για την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ, που προέβλεπαν αυτονομία του Ντονμπάς στο πλαίσιο της Ουκρανίας. Η Ρωσία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιλυθεί το πρόβλημα του Ντονμπάς με ειρηνικά μέσα. Περιμέναμε τόσα χρόνια. Όλα όμως ήταν μάταια.

Επί οχτώ χρόνια το Κίεβο χτυπούσε στρατιωτικά το Ντονμπάς, εκατομμύρια κατοίκους του, εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους πολίτες εκεί. Όμως οι χώρες της Δύσης, με την αλαζονεία που τις διακρίνει, δεν έδειχναν καμία ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους, που βίωναν καθημερινούς βομβαρδισμούς. Η ευαισθησία της Δύσης είναι επιλεκτική, αφορά μόνο τους "δικούς" της» αναφέρει.

Επιπροσθέτως, η πρεσβεία της Ρωσίας υποστηρίζει: «Τις θέσεις μας μεθοδικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις μεταφέραμε στις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα επιχειρήματά μας για τους κινδύνους που προκύπτουν για τη Ρωσία αγνοήθηκαν. Με στόχο την προστασία της ίδιας της Ρωσίας από εκείνους που έχουν θέσει σε ομηρία την Ουκρανία και προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον μας, καθώς και με επιδίωξη την προστασία των Ρώσων στο βασανισμένο Ντονμπάς, η Ρωσία ξεκίνησε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Η Δύση δεν μας άφησε άλλη επιλογή».

Εν συνεχεία, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται: «Ακούμε βαριές καταγγελίες εναντίον της Ρωσίας για δήθεν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, αλλά προέρχονται πρωτίστως από εκείνους που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το καταπατούσαν. Όσο πιο δυνατά εκείνοι φωνάζουν σήμερα, τόσο πιο φανερή είναι η νευρικότητα και η αμηχανία τους ως αποτέλεσμα των δικών τους αποφάσεων εις βάρος της Ρωσίας και με στόχο την ταπείνωσή της.

Όποιοι αυτοανακηρύχθηκαν "νικητές" του Ψυχρού Πολέμου θεώρησαν τον εαυτό τους τα αφεντικά του κόσμου όλο και προέβησαν σε ανελέητους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, όταν το ΝΑΤΟ, χωρίς καμία εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πραγματοποίησε επί εβδομάδες μια αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Βελιγραδίου. Το έχουν ξεχάσει; Υπήρξε και η διάλυση του Ιράκ, με ψεύτικη πρόφαση των χημικών όπλων. Της Λιβύης. Η εισβολή στη Συρία, που οδήγησαν στην ανάδυση της τρομοκρατίας και τη μαζική μετανάστευση. Και πολλά άλλα».

Η ανακοίνωση της πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα καταλήγει με την επισήμανση: «Η Ρωσία είναι πάντα έτοιμη για διάλογο που θα επιστρέψει όλους στη δικαιοσύνη και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ. Συνεχίζουμε να ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε τουλάχιστον αυτήν τη φορά».

Τελευταία ενημέρωση 16:15

Το Ντονμπάς ήταν «ένα πρόσχημα,για τη «βάναυση» επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν, προσερχόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Πρόκειται για μια μάχη του Πούτιν και της Ρωσίας κατά της δημοκρατίας και κατά των κυρίαρχων κρατών. Το Ντονμπάς ήταν ένα πρόσχημα, για να πούμε την αλήθεια», είπε ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν.

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι το δεύτερο πακέτο κυρώσεων δεν θα είναι αρκετό. «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συζητήσουν γι' αυτό που συμβαίνει - για τις κυρώσεις - ένα πρώτο πακέτο υιοθετήθηκε την περασμένη Τρίτη στο Παρίσι, το δεύτερο πακέτο θα εγκριθεί επίσημα σήμερα και δεν θα είναι αρκετό», ανέφερε ο Λεντριάν, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να στοχεύσουν στο «σύστημα και σε ακόμη περισσότερους ολιγάρχες».

Ο ίδιος πρόσθεσε, εξάλλου, ότι και η Λευκορωσία πρέπει να υποστεί συνέπειες και ήδη προετοιμάζεται ένα έκτο πακέτο κυρώσεων κατά του καθεστώτος του Λουκασένκο.

«Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συζητήσουν, επίσης, πώς θα διασφαλίσουν και τη δική τους ασφάλεια και τα συμφέροντα», τόνισε στη συνέχεια, ενώ αναφέρθηκε στη νέα «στρατηγική πυξίδα», η οποία «θα αλλάξει τα δεδομένα», κάτι το οποίο θα συζητηθεί, όπως είπε, και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τέλος, αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν είπε ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να δείξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την αλληλεγγύη τους με οικονομικά μέσα, με οπλικό υλικό ή βοηθώντας το λαό της Ουκρανίας που παίρνει το δρόμο της εξορίας. Στήριξη θα πρέπει να δοθεί και προς τις γειτονικές χώρες, ανέφερε.

Τελευταία ενημέρωση 16:04

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανταποκρινόμενος στην πρόταση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι έτοιμος να στείλει αντιπροσωπεία στο Μίνσκ για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

« Σε απάντηση της πρότασης (του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να στείλει στο Μίνσκ ρωσική αντιπροσωπεία σε επίπεδο εκπροσώπων του υπουργείου Άμυνας , του υπουργείου Εξωτερικών και της διεύθυνσης της προεδρίας για συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία» δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει το καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας. Ευθύς εξαρχής ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έλεγε ότι στόχος της επιχείρησης είναι να βοηθηθούν οι Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ και μέσω της αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιστικοποίησης. Και αυτό στην πραγματικότητα είναι το αναπόσπαστο συστατικό του καθεστώτος ουδετερότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Λουκασένκο σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο τον διαβεβαίωσε ότι το Μινσκ θα είναι έτοιμο να δημιουργήσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 15:59

Η ανταποκρίτρια του Associated Press στο βόρειο Κίεβο ανάρτησε μήνυμα, στο οποίο αναφέρει ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην περιοχή.

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs — Francesca Ebel (@FrancescaEbel) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 15:56

Η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχει στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 15:44

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πάνω από 1.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα από την έναρξη της ουκρανικής κρίσης.

Tελευταία ενημέρωση 15:30

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να κλείσει τον εναέριο χώρο της για τις ρωσικές αερογραμμές, σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 15:26

Ευρωπαίος Αξιωματούχος: Η 3η δέσμη κυρώσεων «θα παγώνει» περιουσιακά στοιχεία Πούτιν, Λαβρόφ

Τελευταία ενημέρωση 15:12

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα έχει εισέλθει σε «φάση άμυνας».

BREAKING-- Kyiv mayor says the city has entered a defensive phase as Russian forces advance — Phil Stewart (@phildstewart) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 15:01

Η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, την Παρασκευή, μια μέρα μετά την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στη γειτονική της χώρα.

Τελευταία ενημέρωση 14:56

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Ασαντ χαιρέτισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν εκτιμώντας ότι πρόκειται για «διόρθωση της Ιστορίας».

Τελευταία ενημέρωση 14:45

Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με το Κίεβο οποιαδήποτε στιγμή, όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταθέσουν τα όπλα, δήλωσε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Τελευταία ενημέρωση 14:31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει τρίτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Reuters, λίγο μετά τη δήλωση του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, πως η αντίδραση της Ευρώπης είναι ανεπαρκής.

Τελευταία ενημέρωση 14:25

Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ρωσικό Grand Prix μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 14:12

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου «για τη συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter.

Spoke to @MevlutCavusoglu on the ongoing attack by #Russia on #Ukraine.



We agreed to continue coordinating, to bring this unacceptable aggression to an end as quickly as possible. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 14:01

Την εκτίμηση ότι οι πολεμικές συγκρούσεις μπορούν να μειώσουν φέτος το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,3%-0,4% εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέην κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τράπεζας στο Παρίσι.

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Κίνα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ρωσίας να επιλύσει την ουκρανική κρίση μέσω διαλόγου, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Κίνας.

Τελευταία ενημέρωση 13:38

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει μαζί του στο τραπέζι του διαλόγου, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο Ria Novosti. Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρώπη μπορεί να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα, αν δράσει γρήγορα.

Τελευταία ενημέρωση 13:23

Νέες αναφορές για ανταλλαγές πυρών στο ιστορικό κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Κίεβο.

In Podyl, historic Kyiv: sound of church bells interrupted by gunfire and explosions. Surreal. — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 25, 2022

Crater left by an explosion just beside an apartment block in Kyiv.



Locals say there are no military targets in the area. Windows at a nearby kindergarten and tax office blown out too. pic.twitter.com/6d1ej1Goau — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 13:15

Ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT θα είχε τεράστιες επιπτώσεις για τις γερμανικές επιχειρήσεις και απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, την ώρα που οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται στο Παρίσι για να συζητήσουν την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Τελευταία ενημέρωση 13:05

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, αλλά και οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις δεν πρέπει να παίξουν ενεργό ρόλο στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 13:03

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ επαναβεβαίωσε σήμερα ότι η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιτίθεται σε ενδεχόμενη παράδοση όπλων στην Ουκρανία, παραμένει ωστόσο σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης προσφυγικών ροών.

Τελευταία ενημέρωση 12:53

Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με θέμα τις εξελίξεις μετά τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, «είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής», υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχουν οικονομικές συνέπειες.

Την επόμενη Τρίτη, όπως ανέφερε ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής για να ενημερώσει την Εθνική αντιπροσωπία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει ομοψυχία» στην Ελλάδα, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τελευταία ενημέρωση 12:40

Ο δήμαρχος του Χάρκοβου κάλεσε τους κατοίκους να κρυφτούν στα καταφύγια και τα υπόγεια. Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν πως η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή.

Τελευταία ενημέρωση 12:27

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σε δηλώσεις του, δήλωσε «δεν χτυπάμε αμάχους». «Τους νεοναζί θέλουμε να χτυπήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελευταία ενημέρωση 12:24

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προέβλεψε ότι 4 εκατ. πολίτες θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία και θα επιδιώξουν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες «αν η κατάσταση κλιμακωθεί περισσότερο», σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 12:18

Η Ιταλία είναι έτοιμη να ενισχύσει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, με την αποστολή επιπλέον 3.400 στρατιωτών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μάριο Ντράγκι, σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 12:12

Δεν θα κλείσει η Τουρκία τα στενά του Βοσπόρου στη Ρωσία, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας στο αίτημα της Ουκρανίας να τα κλείσει για τη Ρωσία.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Hürriyet, ο Τσαβούσογλου σημείωσε ότι «η Ουκρανία υπέβαλε επίσημο αίτημα, αλλά οι διατάξεις της Συνθήκης του Μοντρέ είναι πολύ σαφείς και μέχρι τώρα, η Τουρκία την εφαρμόζει κάθε φορά χωρίς δισταγμό».

Τελευταία ενημέρωση 12:07

«Η καταδίκη της Ρωσίας και της επίθεσής της στην Ουκρανία είναι ομόθυμη από τον ελληνικό λαό και από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ.

«Ο ελληνισμός έχει ζήσει στο παρελθόν τέτοιου είδους καταστάσεις. Κανείς δεν ξεχνά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δε μπορεί να γίνει δεκτή».

Τελευταία ενημέρωση 12:05

Ο ρώσος υπουργός Οικονομικών, σχολιάζοντας τις κυρώσεις της Δύσης, ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, όιτ θα αναπτύξει εμπορικές σχέσεις και οικονομικούς δεσμούς με χώρες της Ασίας.

Τελευταία ενημέρωση 11:55

Η Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον ουκρανικό λαό.

«Αυτός ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην Ιστορία της Ευρώπης μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος.

Τελευταία ενημέρωση 11:45

Η Ρωσία προετοιμάζει πακέτο κυρώσεων σε αντίποινα στη Δύση, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, που επικαλείται δηλώσεις της ρωσίδας αξιωματούχου, μέλους του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Τελευταία ενημέρωση 11:36

Η τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, διαβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, σε δηλώσεις του σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Πρόσθεσε ότι τα αποθέματα λιγνίτη μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για περιοσσότερες από 30 μέρες.

Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία ανατροφοδοτεί την ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε, βεβαιώνοντας παράλληλα, ότι θα συνεχιστεί η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας όσο χρειαστεί. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Απαιτείται η ανάληψη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», κατέληξε ο υπουργός.

Τελευταία ενημέρωση 11:27

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας σύμφωνα με μάρτυρα που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 11:25

Η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι καταγράφει αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας από την τοποθεσία του αδρανούς πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, μια ημέρα μετά την κατάληψή του από τις ρωσικές δυνάμεις, αποδίδοντάς τη στη διατάραξη του εδάφους από την κίνηση μεγάλου αριθμού βαρέων στρατιωτικών οχημάτων.

Αντίθετα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον σταθμό είναι κανονικά.

Τελευταία ενημέρωση 11:23

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

FM @NikosDendias held a phone call w/#US @UnderSecStateP V.Nuland to discuss the situation in #Ukraine



Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias είχε τηλεφωνική συνομιλία με την ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ V.Nuland σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία pic.twitter.com/4kM76v0Frd — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:16

Η Ρωσία απαγορεύει τη χρήση του εναέριου χώρου της για βρετανικές πτήσεις, περιλαμβανομένης της διέλευσης αεροσκαφών, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti.

⚡️ Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов, включая транзит — РИА Новости (@rianru) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:11

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους των αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας αργότερα σήμερα στη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση 11:00

Ηχητικό ντοκουμέντο, όπου ομάδα 13 Ουκρανών στρατιωτών, συνοριακών φρουρών του νησιού Zmiinyi, αρνούνται να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις δημοσιοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα. Ο διάλογος των στρατιωτών με τους εισβολείς.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC — BNO News (@BNONews) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:55

Καταγγελίες της ουκρανικής υπηρεσίας πυρηνικών, που επικαλείται το Reuters, για διαρροή ραδιενέργειας από το Τσερνόμπιλ.

Τελευταία ενημέρωση 10:43

Η Ουκρανία καλεί τους πολίτες να αντισταθούν στις ρωσικές δυνάμεις που εισέρχονται στο Κίεβο.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:42

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία με σκοπό τη συμφωνία για ουδέτερο καθεστώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο, που επικαλούνται ρωσικά μέσα.

Τελευταία ενημέρωση 10:35

Στιγμιότυπα από τις διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής σε Λος Άντζελες, Τόκιο, Βερολίνο και την πόλη Τσενάι της Ινδίας.

Growing outrage.@AFP photographers cover the protests around the world against Russia’s invasion of Ukraine:



- Los Angeles, US

- Tokyo, Japan

- Berlin, Germany

- Chennai, India pic.twitter.com/VL3qGz2mN0 — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:25

Ο Πούτιν θέλει να βγάλει την Ουκρανία από τον χάρτη δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κάνοντας την εκτίμηση ότι η «ασφάλεια» του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι απειλείται πλέον από τη ρωσική επίθεση.

Τελευταία ενημέρωση 10:15

Μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Τελευταία ενημέρωση 10:05

Οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας μετά την εισβολή από τρεις κατευθύνσεις στην οποία προχώρησε χθες Πέμπτη ο ρωσικός στρατός, ο οποίος είναι αριθμητικά ισχυρότερος, έχει πολύ ανώτερο εξοπλισμό και είναι πολύ πιο εμπειροπόλεμος, εξαιτίας της εμπλοκής του στη σύρραξη στη Συρία, σημειώνουν δυτικοί αναλυτές, που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 09:59

Μάχες μαίνονται βόρεια του Κιέβου, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ουκρανικό στρατό, που επικαλείται το AFP.

Τελευταία ενημέρωση 09:46

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 χωρών μελών της ΕΕ θα συναντηθούν σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η σύνοδος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος και θα περιλαμβάνει την συζήτηση περαιτέρω επιλογών για την υποστήριξη της Ουκρανίας και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ το γεγονός ότι η Ρωσία προωθεί τις δυνάμεις της.

Τελευταία ενημέρωση 09:43

Τη φωτογραφία από τα συντρίμμια συγκροτήματος κατοικιών στο Κίεβο δημοσιεύουν ουκρανικά μέσα σήμερα Παρασκευή.

A residential building in Kyiv after a massive fire caused by an intercepted Russian air attack last night.



📸Andriy Tsaplienko pic.twitter.com/mWMUmcnuPG — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:37

Η Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δήλωση αξιωματούχου της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 09:28

Η Ρωσία σκοπεύει να εισβάλλει σε ολόκληρη την Ουκρανία, δήλωσε ο βρετανός υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters. O Μπεν Γουάλας ανέφερε πως σύμφωνα με την εκτιμήση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 450 στρατιώτες, ενώ δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους κατά την πρώτη μέρα της εισβολής.

Τελευταία ενημέρωση 09:25

Την παραίτησή της υπέβαλε η διευθύντρια του κρατικού θεάτρου Μόσχας Έλενα Κοβάλσκαγια, χαρακτηρίζοντας δολοφόνο τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τελευταία ενημέρωση 09:14

Φωτογραφίες με εικόνες από τις καταστροφές στην ανατολική Ουκρανία δίνει στο φως η ουκρανική υπηρεσία κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Фото наслідків обстрілів у Старобільську, Луганська область pic.twitter.com/qX6X51aRZY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

м. Старобільськ Луганської області ⤵️



Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська.



Проводиться гасіння пожеж та рятування людей.

Попередньо, 6 осіб врятовано, одна людина загинула. pic.twitter.com/eVLzxBhNU0 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Київ↘️



О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.



Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/7XiyOOuXY8 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:08

Ανησυχία εξέφρασε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σημείωσε ότι το διεθνές δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση 09:02

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Τελευταία ενημέρωση 08:57

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη «να συνδράμουν στην αντίσταση», μεταδίδει το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 08:51

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα περιέγραψε με ανάρτησή του την πρωινή επίθεση στο Κίεβο ως «τρομακτική» και τονίζοντας παράλληλα ότι η τελευταία φορά που η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί επίθεση ήταν από τους Ναζί της Γερμανίας. «Η Ουκρανία νίκησε τότε το κακό και θα το ξανανικήσει», διαμηνύει.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:49

Η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία θα επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου, όπως δήλωσε σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση 08:42

Η Αυστραλία προχώρησε σήμερα Παρασκευή στην επιβολή περισσότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πρόκειται για στοχευμένες κυρώσεις κατά αρκετών πολιτών της ρωσικής ελίτ, αλλά και μελών των νομοθετικών σωμάτων.

Το Σίδνεϊ δήλωσε παράλληλα πως είναι «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η Κίνα χαλαρώνει εμπορικούς περιορισμούς που εφαρμόζονταν κατά της Μόσχας.

Παράλληλα και η Νέα Ζηλανδία επέβαλε στοχευμένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά της Ρωσίας απαγορεύοντας το εμπόριο των αγαθών με τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 08:29

Εικόνες από τα πλήγματα σε κτήρια, κατοικίες, ακόμα και σχολικές αίθουσες δίνει στο φως η ουκρανική προεδρία, λίγη ώρα μετά το νέο διάγγελμα Ζελένσκι, κατά το οποίο είπε πως ο νέος γύρος των ρωσικών χτυπημάτων ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα. Ο ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν τις ρωσικές από το να εξαπλωθούν σε περισσότερες κατευθύνσεις.

Τελευταία ενημέρωση 08:24

Το γενικό προξενείο στην Οδησσό είναι ανοιχτό και κάνει τα πάντα για να βοηθηθούν οι Έλληνες πολίτες, διαβεβαίωσε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό της Ουκρανίας, Δημήτρης Δόχτσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως είπε μπορεί το αεροδρόμιο είναι κλειστό, αλλά τα σύνορα ανοιχτά.

Τελευταία ενημέρωση 08:14

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Παρασκευή σε νέο διάγγελμά του ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση κατά της χώρας του δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν.

Τελευταία ενημέρωση 07:38

Οι σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε δημοσιογράφος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters.