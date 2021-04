ΥΠΕΞ: Πλήρης στήριξη της Ελλάδας στον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας

Την πλήρη στήριξή της στο Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας εκφράζει η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Greece expresses its full support to @KingAbdullahII. #Jordan is a pillar of stability & moderation in a turbulent region,and a strong partner of Greece. We look forward to continuing our close cooperation w/our Jordanian friends to promote peace,security&prosperity in the region