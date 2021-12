Pfizer: Έως και 90% αποτελεσματικό έναντι νοσηλειών και θανάτων το χάπι κατά της Covid-19

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρία Pfizer ανακοίνωσε την Τρίτη ότι, τα αποτελέσματα της τελικής ανάλυσης για το αντιιικό χάπι κατά της COVID-19 δείχνουν ότι είναι σχεδόν 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη νοσηλειών και θανάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Μάλιστα, τα εργαστηριακά δεδομένα καταδεικνύουν πως το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσματικότητά του ακόμα και έναντι της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στην παρούσα χρονική περίοδο.

Η φαρμακοβιομηχανία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα είχε αναφέρει ότι το από το στόμα χορηγούμενο φάρμακο ήταν περίπου 89% αποτελεσματικό στην πρόληψη νοσηλειών ή θανάτων σε σύγκριση με σκεύασμα placebo, με βάση τα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε περίπου 1.200 άτομα. Τα στοιχεία από την τελική φάση περιλαμβάνουν επιπλέον 1.000 άτομα.

Κανένας τους συμμετέχοντες στη δοκιμή που έλαβε τη θεραπεία της Pfizer δεν έχασε τη ζωή του, σε σύγκριση με 12 θανάτους μεταξύ των ληπτών εικονικού φαρμάκου.

Τα χάπια της Pfizer θα λαμβάνονται σε συνδυασμό με το παλαιότερο αντιικό ριτοναβίρη κάθε 12 ώρες για πέντε ημέρες, ξεκινώντας λίγο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Όταν εγκριθεί, η θεραπεία θα κυκλοφορήσει με την ονομασία Paxlovid.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για το αντιιικό χάπι:

Today, we announced results from the Phase 2/3 studies of our #COVID19 oral #antiviral. Learn more about these results & the potential impact this treatment candidate could have on people around the world, if authorized or approved: https://t.co/IlIDtaj8U4 pic.twitter.com/33MKG5wqZs