Πέθανε ο Τζίμι Γκριβς

Απεβίωσε τα ξημερώματα στο σπίτι του, σε ηλικία 81 ετών, ο σπουδαίος Τζίμι Γκριβς, που υπήρξε από τους κορυφαίους επιθετικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκριβς πέτυχε 266 γκολ σε 379 συμμετοχές με την Τότεναμ από το 1961 έως το 1970, ενώ ήταν μέλος της Εθνικής Αγγλίας που κατάκτησε τον μοναδικό διεθνή τίτλο της, το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966. Με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών» σημείωσε 44 γκολ σε 57 εμφανίσεις, με 42 από αυτές τις συμμετοχές (και 28 γκολ) να τις κάνει ως παίκτης της Τότεναμ.

(AP Photo/Victor Boynton, File)

«Είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι που μαθαίνουμε για το θάνατο του σπουδαίου Τζίμι Γκρίβς, όχι μόνο του κορυφαίου σκόρερ της Τότεναμ, αλλά του καλύτερου γκολτζή που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Ο Τζίμι πέθανε στο σπίτι του τα ξημερώματα (Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου), σε ηλικία 81 ετών. Το ποδόσφαιρο δεν θα ξαναδεί το όμοιο του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Αϊρίν, τα τέσσερα παιδιά τους, τα 10 εγγόνια και δισέγγονα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.