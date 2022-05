Πεκίνο: Φήμες για επικείμενο lockdown προκαλεί χαοτικές εικόνες στα σούπερ μάρκετ

Χαοτικές σκηνές προκλήθηκαν μέσα σε ορισμένα σούπερ μάρκετ το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν προμήθειες μετά τις φήμες για επιβολή σκληρού lockdown με μέτρα ανάλογα με αυτά που εφαρμόστηκαν στη Σανγκάη, μετά τη δημοσίευση δεκάδων κρουσμάτων στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η σταδιακή αυστηροποίηση των περιορισμών στο Πεκίνο, με πιο πρόσφατη την αναστολή των υπηρεσιών ταξί σε ορισμένες περιοχές που επλήγησαν από τον ιό ενίσχυσαν τις φήμες για επικείμενο lockdown, κάτι που η κινεζική πρωτεύουσα έχει αποφύγει καθ 'όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

«Αυτό είναι αρκετά ανθυγιεινό γιατί οι άνθρωποι έχουν πολύ νευρική διάθεση», είπε η Γκρέις Ζάο, η οποία στεκόταν σε μια ουρά 50 μέτρων έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Chaoyang, την πολυπληθέστερη συνοικία του Πεκίνου και το επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας.

Οι αρχές εκεί έχουν ήδη απαγορεύσει τις υπηρεσίες φαγητού σε εστιατόρια, έχουν κλείσει ορισμένα εμπορικά κέντρα, χώρους διασκέδασης και τουρισμού, έχουν αναστείλει τμήματα των συστημάτων λεωφορείων και το μετρό και έχουν επιβάλει lockdown σε ορισμένα κτίρια κατοικιών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ στο κέντρο της πόλης το προσωπικό έσπευσε για τον ανεφοδιασμό, καθώς τα ράφια με τα λαχανικά άδειασαν. «Όλοι προμηθεύονται αποθέματα. Θα είμαι εντάξει, είτε μου ζητήσουν να μείνω σπίτι για τρεις είτε για επτά ημέρες» δήλωσε ένας κάτοικος.

Rumor said All Beijing will be “silenced control” for coming three days. Not sure if it is true, but citizens are sweeping supermarkets, which, is definitely not good for Covid control. pic.twitter.com/aemFfIx6X6