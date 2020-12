Βρετανία: Πάνω από 15.500 τεστ σε οδηγούς φορτηγών που είχαν ακινητοποιηθεί στο Κεντ - Mόλις 36 θετικά

Τριάντα έξι οδηγοί από τις νταλίκες που είχαν ακινητοποιηθεί στην Κομητεία Κεντ της Αγγλίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση που είχε επιβάλλει η Γαλλία στις μετακινήσεις οδηγών και επιβατών που σχετίζονταν με τη μεταφορά εμπορευμάτων από τη Βρετανία, βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19, σύμφωνα με μία σημερινή ανάρτηση του Βρετανού υπουργού Μεταφορών Γκραντ Σαπς στο Twitter.

«Ενημέρωση για την κατάσταση με τις νταλίκες στο Κεντ: Έχουν πραγματοποιηθεί 15.526 διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό μέχρι τώρα. Μόλις 36 εντοπίστηκαν θετικά, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 0,23%» έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Update on Kent lorry situation: 15,526 #Coronavirus tests now carried out. Just 36 positive results, which are being verified (0.23%).



Manston now empty and lorries should no longer head there please. pic.twitter.com/RPBC5Rsd2C