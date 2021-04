Πακιστάν: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Κουέτα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

The visuals coming from Quetta are heart wrenching,Ya Allah Mercy on us in this blessed month of Ramadan #Quetta pic.twitter.com/0hnohDrEur

«Μια έκρηξη συγκλόνισε τον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Serena», ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ο αξιωματικός Νασίρ Μάλικ.

A huge explosion has taken place in #Quetta. Hear that its intensity is similar to the explosion at the Marriot Hotel.

The enemy is once again trying to make Pakistan a failed state but our alliance will make it fail inshallah.

May God keep everyone safe and sound. Aameen pic.twitter.com/Ps3sssgCys