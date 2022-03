Ουκρανός αστυνομικός σε Μπάιντεν και Μακρόν: Υποσχεθήκατε βοήθεια, δώστε μας αντιαεροπορικά

«Υποσχεθήκατε βοήθεια, δώστε μας αυτή τη βοήθεια» δηλώνει Ουκρανός αστυνομικός που πολεμάει στη Μαριούπολη, απευθυνόμενους στους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας, σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υποσχεθήκατε αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που λάβαμε. Κοιτάξτε την πόλη, αυτό είναι μόνο ένα τμήμα της πόλης που καταστράφηκε από την εχθρική αεροπορία, από την αεροπορία της Ρωσίας. Υποσχεθήκατε ότι θα υπάρξει βοήθεια, ότι θα μας δώσετε βοήθεια. Μπάιντεν, Μακρόν, είστε μεγάλοι ηγέτες. Να αποδείξετε ότι είστε τέτοιοι μέχρι τέλους. Σώστε τον άμαχο πληθυσμό. Παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι πεθαίνουν. Η πόλη έχει καταστραφεί και έχει εξαφανιστεί από προσώπου Γης. Ή μήπως θέλετε ένα νέο Χαλέπι; Στην πραγματικότητα, ήδη το έχετε. Παρακαλώ, δώστε στην Ουκρανία αντιαεροπορικά», δηλώνει ο αστυνομικός Μιχαήλ Βερσίνιν.

