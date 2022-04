Ουκρανικό ΥΠΑΜ προς ηγέτες G7: Να είστε γενναίοι σαν τον Μπόρις Τζόνσον

Να μιμηθούν το παράδειγμα του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που βρίσκεται στο Κίεβο, καλεί τους ηγέτες των G7 το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. «Να είστε γενναίοι, σαν τον Μπόρις. Να είστε γενναίοι, σαν την Ουκρανία», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Twitter.

We welcome @BorisJohnson in Kyiv, the first G7 leader to arrive in Ukraine since the beginning of the large-scale war. We are strengthening our union of democracies.

Be brave, like Boris.

Be brave, like Ukraine.#BRAVEUKRAINE