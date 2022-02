Ουκρανία: Πληροφορίες για ναρκοθέτηση πολιτικών υποδομών από τη Ρωσία

Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις ναρκοθέτησαν ορισμένες πολιτικές υποδομές στην ελεγχόμενη από τους αυτονομιστές επαρχία του Ντονέτσκ.

«Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη του κράτους μας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να κατηγορηθεί η Ουκρανία για τρομοκρατικές ενέργειες» ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

‼ The DIU of the State Security Service is authorized to state that the military intelligence of Ukraine has information about the mining of a number of social infrastructure facilities in Donetsk by Russian special services in order to further undermine them.1/3 pic.twitter.com/uBoHHDrNRS