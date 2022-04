Ουκρανία: Η Ρωσία πιθανότατα χρησιμοποίησε χημικά όπλα στη Μαριούπολη

«Η πιθανότητα χρησιμοποίησαν χημικά όπλα είναι πολύ υψηλή» δήλωσε πηγή από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Μάλιστα αναφέρει ότι η χρήση των χημικών έγινε μέσω drones.

Στην ίδια καταγγελία, προχώρησαν σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta και οι μαχητές του τάγματος Αζόφ

‼️The Azov Regiment reports that about an hour ago #Russian troops used a toxic substance of unknown origin against Ukrainian military and civilians in the city of #Mariupol.



The victims suffered from respiratory failure and vestibulo-attack syndrome. pic.twitter.com/2zh68HqHCT