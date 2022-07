ΟΠΕΚ: Έφυγε από τη ζωή ο γενικός γραμματέας Μοχάμεντ Μπαρκίντο

Ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ, Μοχάμαντ Μπαρκίντο πέθανε, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Nigerian National Petroleum Corp Μέλε Κιάρι.

«Χάσαμε τον αξιότιμο Δρ Μοχαντ Σανούσι Μπαρκίντο », ανέφερε ο Κιάρι στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο θάνατος σημειώθηκε περίπου στις 23.00. την Τρίτη.

Ο θάνατος είναι μια «μεγάλη απώλεια για την άμεση οικογένειά του, το NNPC, τη χώρα μας τη Νιγηρία, τον ΟΠΕΚ και την παγκόσμια ενεργειακή κοινότητα», πρόσθεσε.

