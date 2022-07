Οnline Leasing Αυτοκινήτου - Το δοκιμάσαμε και να τι μάθαμε

Ζούμε σε μία εποχή που όλα γύρω μας τρέχουν με «ταχύτατους» ρυθμούς. Η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά, προσφέροντάς μας πρακτικές και ευέλικτες λύσεις που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Πλέον, μέσα από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό μας, βρισκόμαστε ένα κλικ μακριά από την απάντηση σε κάθε ερώτημα ή πρόβλημα μας απασχολεί. Άμεσα, εύκολα και πολύ αποτελεσματικά, χωρίς να χάνουμε χρόνο και να σπάμε το κεφάλι μας.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες και πλήρως καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες, μπορούμε να αποκτήσουμε και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Πώς; Με τη νέα υπηρεσία Avis Easy Leasing! Αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη που προσφέρει το Leasing στην απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου. Όπως και όποτε το θέλουμε, με βάση τις δικές μας ανάγκες!

Γιατί όμως κάποιος να επιλέξει το Avis Easy Leasing;

Γιατί εκτός από τα γενικά προνόμια που προσφέρει η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου, μπορεί επιπλέον:

Να ορίσει τη διάρκεια του συμβολαίου, τον αριθμό των χιλιομέτρων, αλλά και να επιλέξει αν θα καταβάλει ή όχι προκαταβολή. Γιατί υπάρχει και η δυνατότητα συμβολαίου χωρίς προκαταβολή.

Να επιλέξει το χρώμα του αυτοκινήτου που πάντα ονειρευόταν.

Να ενημερωθεί άμεσα για τη διαθεσιμότητα και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης.

Και πόσο εύκολη είναι τελικά η διαδικασία;

Με το Avis Easy Leasing, η διαδικασία γίνεται πολύ απλή! Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα laptop, το tablet ή το κινητό μας, καλή σύνδεση στο Internet και φύγαμε!

Πάμε να δούμε μαζί, βήμα-βήμα τη διαδικασία!

Βήμα 1: Επισκεπτόμαστε τη σελίδα του My Avis

Μπαίνοντας στο myavis.gr, βρισκόμαστε μπροστά σε μία πληθώρα επιλογών αυτοκινήτων. Αυτοκίνητα νέας γενιάς που πληρούν όλα τα στάνταρ της εποχής και καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι SUV, με επιλογή στο κιβώτιο ταχυτήτων και τον τύπο καυσίμου, αλλά και πληθώρα κατασκευαστών, μπορούμε να βρούμε την ιδανική λύση βάσει των αναγκών και του budget μας. Όλα είναι μπροστά μας εύκολα και γρήγορα. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τικ στα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει το όχημα μας και να βρούμε τις αντίστοιχες επιλογές.

Και γι’ αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι ακριβώς θέλουν, μπορούν να περιηγηθούν στο site και να εξερευνήσουν όλες τις προτεινόμενες επιλογές.

Βήμα 2: Βρίσκουμε το αυτοκίνητο της επιλογής μας

Μόλις βρούμε την Avis Easy Leasing προσφορά που μας κάνει το… κλικ, μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα χαρακτηριστικά της και να ορίσουμε τα βασικά στοιχεία του συμβολαίου μας, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες μας. Μπορούμε να ορίσουμε τη διάρκεια του συμβολαίου μας από 3 έως 5 χρόνια, να επιλέξουμε την καταβολή προκαταβολής ή μη, ώστε να διαμορφωθεί το μηνιαίο σταθερό μίσθωμα που μας εξυπηρετεί, αλλά και τα χιλιόμετρα που θέλουμε να διανύσουμε. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει επιλογή χρώματος ώστε να διαλέξουμε το αγαπημένο μας χρώμα για το νέο μας αυτοκίνητο. Όλα είναι μπροστά μας ευμετάβλητα, και εμείς μπορούμε να «παίξουμε» με τις επιλογές μας μέχρι να βρούμε την ιδανική λύση.

Πολύ βοηθητικό είναι ότι μπορούμε να δούμε τη μηνιαία δόση με και χωρίς ΦΠΑ, χαρακτηριστικό που την κάνει ακόμα πιο εύχρηστη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες.

Βήμα 3: Πραγματοποιούμε όλη τη διαδικασία online

Και εκεί που συνήθως βρίσκουμε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση, στις διαδικασίες και στα έγγραφα που χρειάζονται συμπλήρωση, η Avis μας έχει τη λύση, γιατί, όπως λέει και ο τίτλος της υπηρεσίας, το leasing έχει γίνει πιο εύκολο από ποτέ! Η υπογραφή των συμβολαίων, η πληρωμή και η συμπλήρωση των εγγράφων γίνεται online, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούμε κάποιο φυσικό κατάστημα.

Η διαδικασία είναι απλή. Ανεβάζουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το συμβόλαιο. Περνάμε αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο τον έλεγχο εγκυρότητας και οικονομικής κατάστασης. Υπογράφουμε τα έγγραφα μας ηλεκτρονικά, με ταυτοποίηση του χρήστη. Και last but not least, με την υπηρεσία track your car, παρακολουθούμε την εξέλιξη του αιτήματος και της προσφοράς μας, πχ. που βρίσκεται το όχημα μας, αν προχωράει η παραγγελία, τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης κλπ.

Για να ξεκινήσουμε τα ταξίδια και να απολαμβάνουμε τη διαδρομή! Το Avis Easy Leasing φέρνει το easy living στη καθημερινότητά μας και εμείς δεν έχουμε παρά να το δοκιμάσουμε!