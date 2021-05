ΟΗΕ: Την Πέμπτη συνεδριάζει εκτάκτως ο ICAO στη Λευκορωσία

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση αυτού του οργάνου του ΟΗΕ για τις 27 Μαΐου με αντικείμενο συζήτησης την αναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους της Ryanair στη Λευκορωσία.

«Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ICAO συγκάλεσε καταπείγουσα σύσκεψη των 36 διπλωματικών εκπροσώπων του Συμβουλίου στις 27 Μαΐου, μετά το συμβάν της πτήσης FR4978 της Ryanair στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας», αναφέρεται στο Twitter του ICAO.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn