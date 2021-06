Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων ζητούν μία νέα υπεύθυνη δήλωση... θανάτου από τους αθλητές

Οι προϋποθέσεις της συμμετοχής αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον επόμενο μήνα, δεν θα είναι απλώς η φιλοδοξία, το ταλέντο, η προπόνηση και οι επιδόσεις. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και οι διοργανωτές θα απαιτήσουν ως συνήθως από τους αθλητές μια υπογεγραμμένη δήλωση με την οποία θα αναλάβουν την ευθύνη για κάθε κίνδυνο της παρουσίας τους στο Τόκιο. Μονάχα που η ιστοσελίδα Yahoo!Sports, η οποία έχει στην κατοχή της το σχετικό έγγραφο, ανέφερε πως οι όροι του είναι ενημερωμένοι λόγω Covid – 19.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι, ακόμη και εντός της Ιαπωνίας, που αποκαλούν το θέμα «υπεύθυνη δήλωση θανάτου», καθώς περιλαμβάνει ενημερώσεις που προστατεύουν τη Δ.Ο.Ε. από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Η αντίστοιχη δήλωση στο Ρίο, το 2016, δεν ανέφερε πιθανότητα προβλημάτων από ασθένεια ή ακραία καιρικά φαινόμενα. Η φετινή, όμως, στην Ενότητα 4, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συμφωνώ ότι συμμετέχω στους Αγώνες με δική μου ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιπτώσεων στην απόδοσή μου, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο που προκαλείται από έκθεση σε κινδύνους για την υγεία, όπως η μετάδοση Covid – 19, άλλες μολυσματικές ασθένειες ή ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των Αγώνων».

Olympics 2021: Signed COVID-19 waivers required for all athletes https://t.co/13byuWeyAF via @Yahoo This is going well

Πολλοί γιατροί έχουν αποκαλέσει ως «ανεπαρκή» τα δύο Playbooks (εγχειρίδια υγείας) που έχουν εκδοθεί, θεωρώντας πως «η αποφασιστικότητα της Δ.Ο.Ε. για διεξαγωγή της διοργάνωσης δεν επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση από επιστημονικά στοιχεία». Κάτι που επιβεβαίωσε και η ειδικός παγκόσμιας υγείας, Ανι Σπάροου, με ανάρτησή της στο Twitter... Αθλητές και οι προπονητές που θα βρεθούν στο Τόκιο έχουν επίσης εκφράσει τις απορίες και τις αμφιβολίες τους, θεωρώντας πως οι αρμόδιοι προτάσσουν κυρίως την ατομική ευθύνη και όχι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

We don’t have to cancel the Olympics — we stil have time to make them safe, but the @olympics IOC "Playbooks" settle for cheap measures that don’t work rather than scientifically proven ways that do. @brosseau_lisa @mtosterholm & I explain what to do:https://t.co/E6xuJSoPL7… pic.twitter.com/j3JfPRPapI