Οι αμαρτίες του παιδόφιλου Τζορτζ Ορμοντ «κυνηγούν» ακόμη τη Νιούκαστλ

Οι σκοτούρες της Νιούκαστλ δεν περιορίζονται στο χορτάρι του γηπέδου. Η αγγλική ομάδα συνεχίζει τη «μάχη» της να αποφύγει τον υποβιβασμό από τη φετινή Premier League, καθώς βρίσκεται στη 17η θέση και μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη «ζώνη» που οδηγεί στην Τσάμπιονσιπ... Η διοίκηση του συλλόγου, ωστόσο, ετοιμάζεται και για μία δικαστική «αναμέτρηση».

Θύματα και γονείς παιδιών που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και άλλοτε προπονητή ακαδημιών, Τζορτζ Ορμοντ, κατέθεσαν αγωγή και κατά της Νιούκαστλ, για τη συμπεριφορά του παιδόφιλου κόουτς, ο οποίος το 2018 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών. Ο Ορμοντ χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο «αρπακτικό» και βρέθηκε ένοχος σε 36 κατηγορίες, καθώς αποδείχθηκε πως χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του, κακοποίησε 18 αγόρια μεταξύ 1973 και 1998...

Παράγοντες της ομάδας δεν σχολιάζουν τη μήνυση, ωστόσο αρνούνται κάθε συμμετοχή και ευθύνη στις αποτρόπαιες πράξεις του Αγγλου προπονητή, ο οποίος εργάστηκε στον σύλλογο τη δεκαετία του ’90. Η διοίκηση τονίζει πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η εγκληματική συμπεριφορά του Ορμοντ συνδέεται με τα χρόνια της παρουσίας του στις ακαδημίες του, ενώ ξεκαθαρίζει πως έχει παρέλθει και το χρονικό όριο παραγραφής.

Newcastle United are facing several civil claims regarding the behaviour of former employee George Ormond.



In 2018 he received a 20-year jail sentence for multiple cases of sexual abuse.



Read ⤵️ #nufc