«Όχι πια ψώνια στο Μιλάνο», η ανάρτηση Μπορέλ για τις κυρώσεις - Την κατέβασε μετά τις αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε μήνυμα στο twitter, το βράδυ της Τρίτης, του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας με το οποίο αναφερόταν στις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από την ΕΕ κατά της Ρωσίας. «Όχι άλλα ψώνια στο Μιλάνο και πάρτι στο Σαιν Τροπέ», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ. Μετά τις αντιδράσεις από χρήστες του Μέσου, ο Ζ. Μπορέλ κατέβασε τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Ο επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, πιθανώς αναφερόμενος στις αγαπημένες συνήθειες των Ρώσων αξιωματούχων και ολιγαρχών στην Ευρώπη, έγραψε στο twitter: «Όχι πια ψώνια στο Μιλάνο, πάρτι στο Σεν Τροπέ, διαμάντια στην Αμβέρσα. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα».

Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων αλλά και την απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας που σημείωσε: «Πρώτη φορά βλέπουμε έναν "ευρωγραφειοκράτη" να πανηγυρίζει τη ζημιά που προκάλεσε οι Βρυξέλλες σε επιχειρήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ».

Μετά τις αντιδράσεις ο Ζοζέπ Μπορέλ κατέβασε το εν λόγω μήνυμα.

First time we're seeing a 'euro bureaucrat' celebrating damage done by Brussels to businesses in EU Member-States 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8RclbYUqxD