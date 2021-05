Ο σκεπτικισμός του ΛεΜπρον για τον εμβολιασμό...

Η κοινωνική παρέμβαση του ΛεΜπρον Τζέιμς δεν περιορίζεται στην ίδρυση ενός σχολείου για μη προνομιούχα παιδιά στη γενέτειρά του, το Ακρον του Οχάιο. Δεν μένει απλώς στις δηλώσεις του για τις εκλογές και την υποχρέωση όλων να ψηφίζουν. Ο σταρ των Λέικερς έχει υψώσει τη φωνή του και για το θέμα της πανδημίας, με τοποθετήσεις περί της ανάγκης του εμβολιασμού. Ωστόσο, αρνείται να αποκαλύψει αν εκείνος και η οικογένειά του θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Στις αρχές Μαρτίου, σε σχετική ερώτηση, είχε αποκριθεί ότι «αυτή είναι μία συζήτηση που θα πρέπει να κάνω με την οικογένειά μου, όμως θα το κρατήσω για μένα»... Η απάντησή του ήταν, βεβαίως, είδηση, όμως μεγαλύτερη αποκάλυψη ήταν εκείνη του συμπαίκτη του, Ντένις Σρέντερ, ότι ο ίδιος και ο Τζέιμς είναι οι μοναδικοί παίκτες των πρωταθλητών ΝΒΑ που δεν έχουν εμβολιαστεί. Σε συνέντευξή του σε μέσο της πατρίδας του, ο Γερμανός γκαρντ ανέφερε πως «σχεδόν όλη η ομάδα το έχει κάνει, εκτός από εμένα και τον ΛεΜπρον».

LeBron James on getting vaccinated: "That's a conversation that my family and I will have. Keep that to a private thing."