Υπηρεσία Πληροφοριών ΗΠΑ: Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία

Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία και μια ρωσική νίκη στο Ντονμπάς στα ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Άβριλ Χέινς.

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς», είπε η Χέινς στους νομοθέτες.

Παράλληλα, τόνισε πως ο Πούτιν αναμένεται να γίνει «πιο απρόβλεπτος» και ίσως επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του στην Ουκρανία.



«Οι στόχοι του Πούτιν είναι μεγαλύτεροι από τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας» και αυτό «πιθανότατα σημαίνει στους επόμενους μήνες θα δούμε να κινούμαστε σε μια πιο απρόβλεπτη και πιθανόν πιο κλιμακούμενη τροχιά», είπε ο Χέινς σε μια ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία.



«Τα τωρινά δεδομένα δείχνουν πως υπάρχει η πιθανότητα ο Πρόεδρος Πούτιν να στραφεί σε πιο δραστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής στρατιωτικού νόμου, του επαναπροσανατολισμού της βιομηχανικής παραγωγής, ή πιθανής κλιμάκωσης των στρατιωτικών του επιλογών για να απελευθερώσει τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του», είπε.



Η Χέινς είπε επίσης ότι ο Πούτιν δεν μοιάζει πιθανό να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, εκτός εάν η Ρωσία αντιμετωπίσει μια «υπαρξιακή απειλή».



Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θα τερματίσει τον πόλεμο με την εκστρατεία στο Ντονμπάς και είναι αποφασισμένος να χτίσει μια χερσαία γέφυρα προς την Υπερδνειστερία στη Μολδαβία.



«Εκτιμούμε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία κατά την οποία εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα ​​από το Ντονμπάς», πρόσθεσε η Αμερικανίδα αξιωματούχος σύμφωνα με το thejournal.ie.



«Ο Πούτιν πιθανότατα κρίνει επίσης ότι η Ρωσία μπορεί και είναι πιο πρόθυμη να αντέξει περισσότερο τις προκλήσεις από τους αντιπάλους της και πιθανόν βασίζεται στην αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και της ΕΕ να αποδυναμωθούν καθώς οι ελλείψεις τροφίμων, ο πληθωρισμός και οι τιμές της ενέργειας επιδεινώνονται», κατέληξε η Χέινς.

"We assess President Putin is preparing for prolonged conflict in Ukraine ..."



— Director of National Intelligence Avril Haines pic.twitter.com/ub0nrGHJbE