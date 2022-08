Ο Μπάιντεν υπέγραψε το νομοσχέδιο των 430 δισ. για το κλίμα, την υγεία και τη φορολογία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Τρίτη το νομοσχέδιο ύψους 430 δισ. δολαρίων που θεωρείται το μεγαλύτερο πακέτο για το κλίμα στην ιστορία των ΗΠΑ, σχεδιασμένο να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς και να μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Tune in as I deliver remarks and sign into law the Inflation Reduction Act, a historic bill that will lower costs for American families, combat the climate crisis, reduce the deficit, and finally make the largest corporations pay their fair share in taxes. https://t.co/QVATPkuSkN — President Biden (@POTUS) August 16, 2022

Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν συμμετείχε με ηγέτες των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Τζο Μάντσιν από τη Δυτική Βιρτζίνια, η υποστήριξη του οποίου ήταν ζωτικής σημασίας για την ψήφιση του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού σύμφωνα με τις γραμμές του κόμματος, αφού αρχικά είχε αντιταχθεί σε ένα παρόμοιο μέτρο.

«Τζο, δεν είχαμε ποτέ αμφιβολία», είπε ο Μπάιντεν για τον Μάντσιν.

From the American Rescue Plan to a once-in-a-generation infrastructure law.



From the most meaningful gun safety and veterans' health care laws in decades to the groundbreaking CHIPS and Science Law and historic Inflation Reduction Act.



We're getting the job done. — President Biden (@POTUS) August 16, 2022

The promise of this nation is real. The Inflation Reduction Act is not just about today, it's about tomorrow.



It?s about showing that America – and American democracy – works.



Not just for the privileged few. But for all of us. — President Biden (@POTUS) August 16, 2022

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θεωρείται σημαντική νίκη για τους Δημοκρατικούς και περιλαμβάνει επενδύσεις 369 δισ. δολαρίων σε πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια, 64 δισ. δολάρια για την επέκταση της πολιτικής βάσει του νόμου για τη μείωση του κόστους ασφάλισης υγείας και έναν ελάχιστο εταιρικό φόρο 15% σε εταιρείες που κερδίζουν περισσότερα από 1 δισ. δολάρια το χρόνο.

Σε επιστολή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών, η Νάνσι Πελόζι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από τη Γερουσία, «νομοθεσία που αλλάζει τη ζωή» των Αμερικανών.