Ο κύβος ερρίφθη: Ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ξεκίνησε και επίσημα μετά από διαταγή του Βλαντιμίρ Πούτιν η ρωσική εισβολή στην ανατολική Ουκρανία για την «υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών».

«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο ρώσος πρόεδρος λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο Βλ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, διαμηνύοντας ότι αν υπάρξει, η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι κηρύσσει ολόκληρη την επικράτεια σε κατάσταση πολέμου, ενώ σύμφωνα με το ΥΠΕΞ έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία. Εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό, αρκετές πόλεις στα ανατολικά.

Τελευταία ενημέρωση 09:14

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν είναι ποτέ πολύ αργά για διάλογο με τη Ρωσία, ωστόσο υπογράμμισε πως ΕΕ και ΝΑΤΟ στέκονται ενωμένοι απέναντι στην «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από πλευράς Μόσχας.

Τελευταία ενημέρωση 09:13

Συνεδριάζει στις 10:30 το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τελευταία ενημέρωση 09:09

Σαράντα αμερικανοί στρατιώτες προσγειώθηκαν στη Λετονία το πρωί, σήμερα Πέμπτη. Θα ακολουθήσουν άλλου 260, σύμφωνα με πηγές του στρατού της Λετονίας που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 09:01

Βίντεο δείχνουν ρωσικές ρουκέτες να πλήττουν οικισμούς στις μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας πως πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX — CIT (@CITeam_ru) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:56

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν καταδικάζει τη ρωσική επίθεση, εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και καλεί τη Μόσχα να σταματήσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τελευταία ενημέρωση 08:54

Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως κατέλαβαν δύο πόλεις στην περιοχή Λουγκάνσκ, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο RIA. Δεν υπήρξε σχόλιο από τις ουκρανικές αρχές.

Τελευταία ενημέρωση 08:47

Η Ρωσία ρίχνει την Ευρώπη σε «πολύ σκοτεινή κατάσταση», λέει ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:36

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία, όπως από τη Ρωσία, με λευκορωσική υποστήριξη γύρω στις 05:00 πμ τοπική ώρα σήμερα, και μια επίθεση εξαπολύθηκε επίσης από την προσαρτημένη Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτή, επιθέσεις κατά μονάδων των μεθοριακών φρουρών και σημείων ελέγχου βρίσκονται σε εξέλιξη με τη χρήση πυροβολικού, άλλου στρατιωτικού υλικού και μικρών όπλων στις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ.

Τελευταία ενημέρωση 08:34

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας.

«Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 08: 23

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στο ανατολικό τμήμα της χώρας πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο του στρατού της Ρωσίας, που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Κιέβου.

«Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:21

Σειρήνες συναγερμού ακούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, λίγο αφού ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στη χώρα.

Κάτοικοι της πόλης έχουν λάβει μηνύματα από τις περιφερειακές αρχές να «διατηρήσουν την ηρεμία τους» και να αναμένουν οδηγίες.

Τελευταία ενημέρωση 08:19

Οι πρεσβευτές των 30 χωρών μελών του NATO συγκλήθηκαν να πάρουν μέρος σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες μετά την έναρξη ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Συμφώνου.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, που νωρίτερα καταδίκασε με ανακοίνωσή του την «απρόκλητη» επίθεση της Μόσχας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου περί τις 12:30 (ώρα Βρυξελλών· 13:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:09

Η Ρωσία προχωρά σε αναστολή όλων των πτήσεων εσωτερικού προς και από διάφορα αεροδρόμια κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία ως το πρωί της 2ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η Rosaviatsiya, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Οι πτήσεις στα αεροδρόμια των πόλεων Ροστόφ-ον-Ντον, Κράσνονταρ, Ανάπα, Γκελέντζικ, Μπέλγκοροντ, το Βορονέζ και τη Σταυρούπολη, μεταξύ άλλων, αναστέλλονται για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε.

Τελευταία ενημέρωση 08: 01

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε τις «φρικιαστικές εξελίξεις στην Ουκρανία», εκτιμώντας ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «επέλεξε τον δρόμο της αιματοχυσίας και της καταστροφής εξαπολύοντας αυτή την απρόκλητη επίθεση».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί μας θα αντιδράσουν με αποφασιστικό τρόπο», πρόσθεσε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση: 07:58

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Τελευταία ενημέρωση: 07:48

Τελευταία ενημέρωση: 07:38

Στην καταδίκη της απρόκλητης και αδικαιολόγητης επίθεση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι.

Όπως έγραψε ο Μπάιντεν, τον ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα για τη διεθνή καταδίκη της επίθεσης ακόμα και απόψε στο ΣΑ του ΟΗΕ.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση: 07:25

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων που δείχνουν να έχει δεχτεί επίθεση το αεροδρόμιο στο Χάρκοβο.

Kharkiv aerodrome is burning after Russian missile strikes according to reports pic.twitter.com/xWO7cGrrrp — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

Τελευταία ενημέρωση: 07:16

Την «αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» καταδικάζουν με κοινή ανάρτησή τους στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και στις αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απρόκλητη επίθεση και φοβούνται για τη ζωή τους. Το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», ανέφεραν.

Τελευταία ενημέρωση: 07:13

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία μετά την ανακοίνωση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πως διέταξε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

«Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό, αρκετές πόλεις στα ανατολικά

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σήμερα το πρωί στο Κίεβο, στην Οδησσό (νότια) και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας αυτής, μεταδίδουν δημοσιογράφοι.

Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Στην Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις.

Εξακόσια χιλιόμετρα από εκεί, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις,

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε πριν από λίγο πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.