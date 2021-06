Ο Κούμαν μένει στη Μπάρτσα, αλλά αν δεν τον αλλάξει ο Κρόιφ...

Ο Ρόναλντ Κούμαν συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο. Ωστόσο, αν δεν... αλλάξει η σχέση των δύο πλευρών όχι μόνο δεν θα έχει καλή κατάληξη, αλλά ακόμη χειρότερα για τον πρόεδρο Τζουάν Λαπόρτα η σεζόν θα είναι μια ακόμη όπου η ομάδα δεν θα βοηθήσει τον Λιονέλ Μέσι να την καθοδηγήσει στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης.

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo