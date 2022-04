Ο αυταρχισμός στη Σαγκάη και οι εικόνες από το μέλλον

Shutterstock

Τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού στη Σαγκάη έχουν συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας παγκοσμίως, λόγω της αυστηρής επιβολής από τις κινεζικές δυνάμεις διατήρησης της τάξης. Άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν ούτε στον κήπο, ζευγάρια που χωρίζονται και drones που ανακοινώνουν οδηγίες για να εκτελεστούν από τους ανθρώπους είναι πράγματα που δεν μπορούσε να συναντήσει στη Δύση, ακόμα και σε ημέρες σκληρής καραντίνας.

Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί πως είναι η πρώτη φορά που η πόλη της Σαγκάη αντιμετωπίζει τέτοια έκτασης εξάπλωση της πανδημίας. Ωστόσο η χρησιμοποίηση κάθε μέσου για την απομόνωση των ανθρώπων έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, ειδικότερα όταν συνδυάζεται με την ύπαρξη ενός τόσο αυταρχικού καθεστώτος, που περιορίζει τις ελευθερίες κατά συρροή κι όχι μόνο σε περίοδο υγειονομικής κρίσης.

Η χαλιναγώγηση των ανθρώπινων ελευθεριών στην κανονικότητα των Κινέζων πολιτών αυστηροποιείται σε υπέρτατο βαθμό αυτή την περίοδο. Η αντιμετώπιση του κορονοϊού αποτελεί βασικό στόχο του καθεστώτος, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπινγκ πως η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει την αυστηρή πολιτική της δυναμικής εκκαθάρισης του ιού και δεν πρέπει να χαλαρώσει τα μέτρα ελέγχου και πρόληψης.

Ο Σι φέρει βαρέως τις κατηγορίες για τη διασπορά του κορονοϊού από τη Γουχάν σε όλο τον κόσμο και θεωρεί πως πλήττει την εικόνα προόδου που θέλει να προβάλει για την Κίνα. Μέχρι πρόσφατα η Κίνα είχε καταφέρει να ελέγξει την πανδημία με υψηλά επίπεδα επιτυχίας, πριν από το πρόσφατο ξέσπασμα, το οποίο είχε αξιοποιηθεί από το καθεστώς για να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του.

Τώρα φαίνεται πως για να εξαφανίσει τον ιό το κινέζικο καθεστώς φανερώνει τον πιο αυστηρό χαρακτήρα του, υιοθετώντας ίσως από τις σκληρότερες πρακτικές για να αντιμετωπίσει την πανδημία.