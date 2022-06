Ντάλας: 21χρονος σε αμοκ κατέστρεψε αρχαία ελληνικά εκθέματα σε μουσείο

Νεαρός άνδρας που βρισκόταν σε αμόκ επειδή «είχε θυμώσει με την κοπέλα του», κατέστρεψε στο Ντάλας πολύτιμα αρχαία ελληνικά τεχνουργήματα με τις ζημιές να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. δολάρια, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο Μπράιαν Χερνάντεζ, 21 ετών, εισέβαλε στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας χρησιμοποιώντας μια μεταλλική καρέκλα πτο βράδυ της Τετάρτης και επιδόθηκε στο καταστροφικό του έργο.



Ο Χερνάντεζ έσπασε έναν ελληνικό αμφορέα του 6ου αιώνα π.Χ. και ένα ελληνικό αγγείο που χρονολογείται από το 450 π.Χ που βρίσκονταν σε μια προθήκη, αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων , αρχαιοελληνικό σκεύος του 6ου αιώνα π.Χ., αξίας περίπου 100.000 δολαρίων, καθώς και ένα κεραμικό ομοίωμα αξίας περίπου 10.000 δολαρίων.

Ο Χερνάντεζ τελικά συνελήφθη από την ασφάλεια του κτιρίου που διαπίστωσε ότι ήταν άοπλος. Του επιδικάστηκε εγγύηση 100.000 δολαρίων και κινδυνεύει με πενταετή φυλάκιση.

A man broke into the Dallas Museum of Art and caused more than $5 million in damage, including smashing three ancient Greek artifacts before he was arrested, police said. https://t.co/pE8VwKyEEE