Ντ. Τουσκ για αεροσκάφος στο Μινσκ: Ο Λουκασένκο έχει γίνει απειλή όχι μόνο για τους πολίτες του, αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια

Tην άμεση και σκληρή αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών ζητεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο φέρεται να διέταξε την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ και τη σύλληψη του ακτιβιστή Ραμάν Προτασέβιτς.

«Ο Λουκασένκο έχει γίνει απειλή όχι μόνο για τους πολίτες του αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια» ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ και προσέθεσε ότι «η πράξη της κρατικής τρομοκρατίας απαιτεί άμεση και σκληρή αντίδραση όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) May 23, 2021

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ που επισημαίνει με ανάρτησή του στο Twitter εξίσου: «Ανησυχούμε για τις αναφορές περι αναγκαστικής προσγείωσης πτήσης της Ryanair στο Μινσκ. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέωσς τους επιβάτες. Η διερεύνηση του εν λόγω συμβάντος κρίνεται απαραίτητη.»

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Aντιστοίχως και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν που υπογραμμίζει με ανάρτησή της στο twitter: «Είναι απολύτως απαράδεκτο να επιβάλλεται σε προσγείωση στο Μινσκ πτήση της Ryanair από Αθήνα προς Βίλνιους . ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να κατοχυρωθεί η η ασφάλειά τους. Οποιαδήποτε παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπορικών μεταφορών πρέπει να έχει συνέπειες.»

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Επιπροσθέτως και ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Νταβίντ Σασόλι, επισημαίνει για το εν λόγω ζήτημα με ανάρτησή του στο twitter:

«Παρακολουθώ από κοντά την υπόθεση της αναγκαστικής προσεδάφισης στο Μινσκ της πτήσης της Ryanair και την φερόμενη σύλληψη του ακτιβιστή κ δημοσιογράφου Roman Protasevich. Απαιτώ άμεσες εξηγήσεις κ την απελευθέρωση του -ταυτόχρονα με κ με τους 171επιβάτες.»