Νοτιοκορεατικό τάνκερ φέρεται να κατάσχεσε το Ιράν

Ένα τάνκερ με σημαία Νότιας Κορέας, που είχε προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα το λιμάνι της Φουτζέιρα, φέρεται να έχει κατασχεθεί από τις ιρανικές Αρχές και συγκεκριμένα από τους Φρουρούς της Επανάστασης σύμφωνα με το ημικρατικό πρακτορείο Fars και την τηλεόραση της χώρας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας που παρακολουθεί την πορεία των πλοίων MarineTraffic.com, το δεξαμενόπλοιο έχει μπει και κινείται στα χωρικά ύδατα του Ιραν. Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν οτι το τάνκερ κατασχέθηκε λόγω «περιβαλλοντικής ρύπανσης».

Το δεξαμενόπλοιο MT Hankuk Chemi είχε ξεκινήσει από τη Σαουδική Αραβία και τώρα το σήμα του είναι ανοιχτά της ιρανικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς.

Iranian media releases image of South Korean-flagged tanker being escorted into Iranian waters over claims of environmental ‘pollution’ pic.twitter.com/GgQmFFbNo0

#BreakingNews Reporting indicates South Korean flagged Chemical Tanker HANKUK CHEMI has likely been detained by Iranian forces while inbound Fujairah #MarSec #Iran #shipping More details to follow pic.twitter.com/R0BL3RT7dx