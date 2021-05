Νορβηγία: Νέα έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ την Τρίτη για Ισραήλ - Παλαιστίνη

Μια νέα έκτακτη και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη μεσημέρι (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η νορβηγική διπλωματική αποστολή με ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Twitter.

«Αθώοι άμαχοι συνεχίζουν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται. Επαναλαμβάνουμε: κατάπαυση πυρός. Τερματίστε τώρα τις εχθροπραξίες», ανέφερε η ανάρτηση της νορβηγικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη.

