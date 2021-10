Νόμπελ Λογοτεχνίας: Το βραβείο στον Αμπντουλραζάκ Γκούρνα

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2021 μόλις ανακοινώθηκε και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα (Abdulrazak Gurnah).

Η βράβευση του γίνεται για το έργο του σε ότι αφορά την «ασυμβίβαστη και συμπονετική διείσδυσή του στις επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και τη μοίρα των προσφύγων μεταξύ πολιτισμών και ηπείρων».

O Αμπντουλραζάκ Γκούρνα γεννήθηκε το 1948 και μεγάλωσε στο νησί της Zanzibar αλλά έφτασε στην Αγγλία ως πρόσφυγας στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Μέχρι την πρόσφατη συνταξιοδότησή του ήταν καθηγητής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, Καντέρμπερι.

#NobelPrize laureate Abdulrazak Gurnah’s dedication to truth and his aversion to simplification are striking. His novels recoil from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world. pic.twitter.com/FVmk5cvomI