Νόμπελ Ειρήνης: Στους δημοσιογράφους Ρέσα και Μουράτοφ το φετινό βραβείο

Με το Νόμπελ Ειρήνης 2021 τιμήθηκαν σήμερα η φιλιππινέζα δημοσιογράφος Μαρία Ρέσα και ο ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ.

Η νορβηγική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στη Μαρία Ρέσσα και τον Ντμίτρι Μουράτοφ για τις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη διαρκή ειρήνη.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) δέχθηκαν με "χαρά" τη βράβευση δύο δημοσιογράφων τονίζοντας ότι πρόκειται για "ένα ισχυρό μήνυμα, μια έκκληση για δράση".

"Αυτή τη στιγμή δύο συναισθήματα κυριαρχούν: η χαρά και η εγρήγορση", δήλωσε ο Κριστόφ Ντελουάρ, γενικός γραμματέας των RSF, μιλώντας σε δημοσιογράφους από την έδρα της οργάνωσης στο Παρίσι.

"Η χαρά διότι είναι ένα υπέροχο και πολύ ισχυρό μήνυμα υπέρ της δημοσιογραφίας. Ένας πολύ ωραίος φόρος τιμής σε δύο δημοσιογράφους (...) που εκπροσωπούν το σύνολο των δημοσιογράφων στον πλανήτη που παίρνουν ρίσκα για να προωθήσουν το δικαίωμα στην ενημέρωση", εξήγησε ο Ντελουάρ.

"Και παράλληλα ένα αίσθημα εγρήγορσης διότι η δημοσιογραφία έχει αποδυναμωθεί, διότι η δημοσιογραφία δέχεται επιθέσεις, διότι οι δημοκρατίες δέχονται επιθέσεις, διότι η παραπληροφόρηση και οι φήμες αποδυναμώνουν τόσο τη δημοσιογραφία όσο και τις δημοκρατίες και έχει έρθει η ώρα να δράσουμε", κατέληξε.

