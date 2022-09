Νέο Bet Builder από το Betshop!

Η «αναβαθμισμένη» έκδοση του αγαπημένου εργαλείου στοιχήματος, Bet Builder, έφτασε και το βρίσκεις στο Betshop!

Η ολοκαίνουρια υπηρεσία του Betshop υιοθετεί τις καθιερωμένες λειτουργίες που αύξησαν τη δημοφιλία της στις online πλατφόρμες, ενώ προσθέτει και επιπλέον δυνατότητες - όπως ο συνδυασμός με το αποκλειστικό “πορτοφόλι” Free Bet Wallet -, ενισχύοντας σημαντικά το προϊόν αλλά και την διασκέδαση των παικτών του Στοιχήματος.

Με το νέο Bet Builder οι επισκέπτες του Betshop έχουν τη δυνατότητα να:

Επιλέξουν έως 8 αγορές από τον ίδιο αγώνα.

Προσθέσουν μέχρι και 4 Bet Builder στο ίδιο δελτίο.

Συνδυάσουν το Bet Builder δελτίο τους με το Free Bet Wallet.

Αποσύρουν το στοίχημά τους με την επιλογή του Cash Out.

Η νέα υπηρεσία του Betshop είναι διαθέσιμη σε αγώνες ποδοσφαίρου, pregame & Live, ενώ σύντομα… το χτίσιμο θα επεκταθεί και σε επιπλέον δημοφιλή αθλήματα και διοργανώσεις.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις



Σχετικά με το www.betshop.gr

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.betshop.gr είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.