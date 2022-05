Νεκρός από ρωσικά πυρά Γάλλος δημοσιογράφος στο Λουγκάνσκ

Προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων στην περιοχή Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας διακόπηκαν σήμερα Δευτέρα, αφότου τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού επλήγη από θραύσματα ρωσικής οβίδας, σκοτώνοντας Γάλλο δημοσιογράφο, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας, Σέρχι Γκαϊντάι.

Θραύσματα από οβίδες διαπέρασαν το παρμπρίζ του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στον λαιμό Γάλλος δημοσιογράφος.

❗️In the #Lugansk region, #Russian troops fired on an evacuation transport - a #French journalist was killed



The fragments of the shell pierced the armor of the car, the journalist who was preparing the material about the evacuation was mortally wounded in the neck. pic.twitter.com/fhg2EOFusI