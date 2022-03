Ουκρανία: Νέες δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν συγκέντρωση οχημάτων στα σύνορα Λευκορωσίας

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες της εταιρείας Maxar, που είδαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα Τρίτη, δείχνουν συγκέντρωση στρατιωτικών οχημάτων στα σύνορα Ουκρανίας - Λευκορωσίας, στις περιοχές Ντούμπλιν και Γκόμελ. Όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η λήψη τους έγινε στις 18 Μαρτίου.

Maxar showed a cluster of vehicles (presumably #Russian) near the village of #Dublin, #Gomel region, not far from the Belarusian-Ukrainian border. The pictures are dated March 18, but were published only today. pic.twitter.com/2OCon1nqcq