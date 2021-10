Νέα Ηγετική Ομάδα οδηγεί την Polygreen στην επόμενη ημέρα

Με έμπειρα στελέχη από την αγορά ενισχύεται η ηγετική ομάδα της Polygreen, του Ελληνικού ομίλου που λανσαρίστηκε τον Μάρτιο 2021 και δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Με επικεφαλής τον Λαυρέντη Αλβέρτη, η νέα διοικητική ομάδα θα επιταχύνει την υλοποίηση των έργων κυκλικής οικονομίας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που σχεδιάζει η εταιρία για την Ελλάδα καθώς και την εξαγωγή τεχνογνωσίας σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως στην Μέση Ανατολή και τον Μαυρίκιο, όπου η Polygreen έχει ήδη παρουσία.

Η νέα διοικητική ομάδα της εταιρίας απαρτίζεται από τα στελέχη στις παρακάτω θέσεις:

Γενικός Διευθυντής της Polygreen από τον Ιούλιο 2021 είναι ο Λαυρέντης Αλβέρτης, νομικός με πολυετή εμπειρία ως διοικητικό στέλεχος σε πολυάριθμούς οργανισμούς και βιομηχανίες διαφορετικών κλάδων όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός αλλά και ο τομέας υγείας.

Eπικεφαλής του Νομικού Τμήματος η Βίκυ Δαβιδοπούλου, με περισσότερα από 17 έτη εμπειρίας ως Νομικός Σύμβουλος σε μεγάλες εταιρείες, στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της εμπορίας ενέργειας και των ΑΠΕ.

Η Ρένα Δουκάκη, εντάσσεται στην ομάδα της Polygreen ως Διευθύντρια του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από 18 χρόνια στέλεχος σε αντίστοιχα τμήματα εταιρειών και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νέος Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου είναι ο Γιώργος Κωτόπουλος, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα της Polygreen έχοντας ηγηθεί στο παρελθόν σε οικονομικά τμήματα μεγάλων εταιρειών σε τομείς δραστηριοποίησης όπως οι Επενδύσεις, η Τεχνολογία και ο Τραπεζικός Τομέας.

Το ρόλο της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων του ομίλου έχει ήδη αναλάβει από τον Ιανουάριο 2021 η Έλλη Παναγιωτοπούλου, η οποία υπήρξε επί σειρά ετών ανώτερο στέλεχος επικοινωνίας πολυεθνικών εταιριών σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.

Τέλος, ο Σταμάτης Τσουμπρής, με περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ενέργειας και εμπορίας ειδών συσκευασίας, ανέλαβε από τον Ιούλιο του 2021 τη θέση του Διευθυντή Λειτουργιών του ομίλου Polygreen.

Σημειώνεται ότι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen είναι ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, επιχειρηματίας με εικοσαετή πορεία στον τομέα του περιβάλλοντος και σημαντικά περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο ενεργητικό του.

Με τη νέα σύνθεση, η διοίκηση της εταιρείας θέτει ακόμα υψηλότερες προδιαγραφές στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά.

Η Polygreen εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που απαντούν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και συνδυάζει την ευελιξία μίας νεοφυούς επιχείρησης, με την τεχνογνωσία που διαχέεται στον όμιλο από τις υπόλοιπες εταιρίες που συμμετέχουν σε αυτόν. Βασική πλατφόρμα της Polygreen στην Ελλάδα είναι το Just Go Zero, το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και έχει ως στόχο τη μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς απόβλητα.