ΝΑΤΟ προς Ρωσία: Σταματήστε τα ψέματα, σταματήστε τον πόλεμο

«Η κυβέρνηση της Ρωσίας κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψέματα σχετικά με την εισβολή της στην Ουκρανία. Καταπνίγει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την ελευθερία του λόγου να προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια» αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε το NATO καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει τα ψέματα και τον πόλεμο.

Στο σχεδόν ενάμισι λεπτό βίντεο αναφέρεται ότι «το Κρεμλίνο ψεύδεται στους πολίτες της Ρωσίας και σε όλον τον κόσμο. Προσπαθεί να σκοτώσει την αλήθεια γι’ αυτή τη βίαιη και απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία», ενώ καταγράφονται εικόνες από συμβάντα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και τις αντιδράσεις Ρώσων κατά του πολέμου.

Despite its litany of lies, denials, and disinformation, the Kremlin’s intentions are clear for the world to see



