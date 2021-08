Μπους: Βαθειά θλίψη για την κατάσταση στο Αφγανιστάν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους επί θητείας του οποίου ξεκίνησε η αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι εκείνος και η πρώην πρώτη κυρία Λόρα αισθάνονται «βαθειά λύπη» για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στην ασιατική χώρα μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν.

«Η Λόρα κι εγώ παρακολουθούμε τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Αφγανιστάν με βαθειά λύπη. Οι καρδιές μας θλίβονται τόσο για τον αφγανικό λαό που έχει υποφέρει τόσο πολύ και για τους Αμερικανούς και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που έχουν θυσιάσει τόσο πολλά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος.

“Laura and I, along with the team at the Bush Center, stand ready as Americans to lend our support and assistance in this time of need. Let us all resolve to be united in saving lives and praying for the people of Afghanistan.” - President and Mrs. @laurawbush