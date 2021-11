Μπουρλά για χάπι κατά Covid: «Ημέρα περηφάνιας για την Pfizer»

«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για την Pfizer», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Άλμπερντ Μπουρλά μετά τη δημοσιοποίηση των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων για το χάπι που ανέπτυξε η εταιρεία κατά του Covid.

Όπως αναφέρει, «πρόκειται για μια μέρα που δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη της επιστήμης μας και την ικανότητα των επιστημόνων μας να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό προς όφελος της ανθρωπότητας» και σε άλλο tweet υπογραμμίζει πως μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε μη ενήλικες υψηλού κινδύνου.

Today is a proud day for @Pfizer . A day when the power of our science and our scientists’ ability to rapidly advance a homegrown asset for the benefit of humankind is on full display. Here is a quick thread:

Μάλιστα σε δεύτερη ανάρτησή του σημειώνει ότι «τα σημερινά νέα είναι αξιοσημείωτα και υποδηλώνουν ότι το υποψήφιο αντιικό χάπι, εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πραγματικά το παιχνίδι, σώζοντας ζωές ασθενών, μειώνοντας τη σοβαρότητα των λοιμώξεων από COVID-19 και εξαλείφοντας έως και εννέα στις δέκα νοσηλεύσεις» και γνωστοποιεί πως τα αποτελέσματα σκοπεύει να τα υποβάλλει το ταχύτερο στις αρμόδιες αρχές.

Today’s news is simply remarkable and suggests that our oral antiviral candidate, if approved by regulators, has the potential to be a real game changer, saving patients’ lives, reducing the severity of COVID-19 infections and eliminating up to nine out of ten hospitalizations.