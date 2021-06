Μ. Τσαβούσογλου για ΗΠΑ: Μπορούμε να προμηθευτούμε αντιαεροπορικά συστήματα και από άλλους

«Η Τουρκία βλέπει τη συνάντηση Ερντογάν - Μπάιντεν με θετική ατζέντα» διαμήνυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για το τετ α τετ που θα έχουν οι δύο πρόεδροι την ερχόμενη Δευτέρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στην τουρκική δημόσια τηλεόραση TRT ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι δεν είναι εύκολο για την Τουρκία και τις ΗΠΑ να οικοδομήσουν συνεργασία, καθώς παραμένουν διαφωνίες επί σειρά θεμάτων.

«Εάν οι ΗΠΑ δεν εγγυηθούν για τους Patriot, μπορούμε να προμηθευτούμε αντιαεροπορικά συστήματα από άλλους συμμάχους μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενώ επισήμανε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να λάβουν αμοιβαία μέτρα για να βελτιώσουν τις τεταμένες μεταξύ τους σχέσεις.

#BREAKING If US does not guarantee Patriot, we can get air defense system from our other allies, says Turkey's foreign minister