Μπορέλ: «Έγκλημα πολέμου» ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου παίδων της Μαριούπολης

«Έγκλημα πολέμου» χαρακτηρίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ το βομβαρδισμό του παιδιατρικού νοσοκομείου της Μαριούπολης από ρωσικές δυνάμεις.

Με μήνυμά του στο twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ καταδικάζει την αποτρόπαιη αυτή πράξη, δηλώντας τα εξής: «Η Μαριούπολη είναι υπό πολιορκία. Ο βομβαρδισμός του μαιευτηρίου από τη Ρωσία είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου. Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα από αέρος σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε νηοπομπές βοήθειας. Απαιτείται ασφαλής διέλευση, τώρα».

