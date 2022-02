Μπλίνκεν: Στη συνομιλία του με τον Λαβρόφ, τόνισε ότι η διπλωματία παραμένει μια επιλογή

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, διάρκειας 35 λεπτών, υπογράμμισε ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή στην κλιμακούμενη κρίση μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας λόγω της συσσώρευσης στρατευμάτων της Μόσχας, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησαν επίσης σήμερα, καθώς οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες προειδοποίησαν ότι ένας πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι οι διπλωματικές αποστολές της ΕΕ στην Ουκρανία παραμένουν ανοιχτές, αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ, προσθέτει ότι «συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται για την υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ και σε συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές», ενώ επισημαίνει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας «θα έχει τεράστιες συνέπειες και βαρύ τίμημα ως απάντηση».

Ειδικότερα, ο κ. Μπορέλ αναφέρει ότι «η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της συντονίζουν τις ενέργειές τους ενόψει των σημερινών απειλών στην Ουκρανία».

Diplomatic missions of EU & its Member States are not closing. They remain in Kyiv & continue to operate in support to EU citizens & cooperation w/ Ukrainian authorities.

Staff presence & travel advice are being adjusted in view of security circumstances. https://t.co/syVurTQVHJ