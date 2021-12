Μπιλ Γκέιτς για Όμικρον: Έρχεται το χειρότερο κύμα πανδημίας που έχουμε δει στην ιστορία

«Η Όμικρον κινείται τόσο γρήγορα που μόλις γίνει κυρίαρχη σε μια χώρα, το κύμα εκεί θα διαρκέσει λιγότερο από τρεις μήνες» αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Μπιλ Γκέιτς υπογραμμίζοντας πως «θα είναι το χειρότερο κύμα που έχουμε δει μέχρι σήμερα, επειδή είναι τόσο μολυσματική η μετάλλαξη».

Στην ανάρτησή του ο Μπιλ Γκέιτς σημειώνει ότι «η μετάλλαξη Όμικρον θα χτυπήσει την πόρτα όλων μας. Οι στενοί μου φίλοι το έχουν τώρα και έχω ακυρώσει τα περισσότερα σχέδια των διακοπών μου», προσθέτοντας ότι η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο ιό στην ιστορία.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

«Το μεγάλο άγνωστο είναι πόσο άρρωστο σε κάνει η Όμικρον. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μέχρι να μάθουμε περισσότερα για αυτό. Ακόμα και αν η σοβαρότητά της σε σχέση με τη Δέλτα είναι πολύ λιγότερη, θα είναι το χειρότερο κύμα που έχουμε δει μέχρι σήμερα, επειδή είναι τόσο μολυσματική η μετάλλαξη», δήλωσε ο Γκέιτς και πρόσθεσε:

«Αν υπάρχουν καλά νέα εδώ είναι ότι η Όμικρον κινείται τόσο γρήγορα που μόλις γίνει κυρίαρχη σε μια χώρα, το κύμα εκεί θα διαρκέσει λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτοί οι λίγοι μήνες μπορεί να είναι κακοί, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν κάνουμε τα σωστά βήματα, η πανδημία μπορεί να τελειώσει το 2022».

I know it’s frustrating to go into another holiday season with COVID looming over us. But it won’t be like this forever. Someday the pandemic will end, and the better we look after each other, the sooner that time will come. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

«Ξέρω ότι είναι απογοητευτικό να μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο διακοπών με τον COVID να πλανάται από πάνω μας. Αλλά δεν θα είναι έτσι για πάντα. Κάποτε η πανδημία θα τελειώσει και όσο καλύτερα φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει αυτή η ώρα», κατέληξε.