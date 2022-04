Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων - Εκρήξεις στο Κίεβο, νεκροί από επιθέσεις στο Λβιβ

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε μαζικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ουκρανικό στρατό και σε σχετικούς στρατιωτικούς στόχους, χρησιμοποιώντας την αεροπορία, τους πυραύλους, το πυροβολικό και τα συστήματα αεράμυνας για να χτυπήσει εκατοντάδες στόχους στη νότια Ουκρανία.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για καταστροφή 12 ουκρανικών drones και τανκς και για χρήση πυραύλων Iskander για την καταστροφή τεσσάρων αποθηκών όπλων και εξοπλισμού στις περιοχές Λουχάνσκ, Βινίτσια και Ντονέτσκ.



Το υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ρωσικό πυροβολικό έπληξε επίσης 315 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι τα συστήματα αεράμυνας χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρριψη τριών ελικοπτέρων του ουκρανικού στρατού, δύο μαχητικών MiG-29 και ενός αεροπλάνου SU-25.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ρωσικούς βομβαρδισμους και αεροπορικές επιδρομές σε πολλούς στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Στο Μικολάιφ κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, ο κυβερνήτης αναφέρει συνεχείς επιθέσεις με ρουκέτες.

Τέσσερις άμαχοι νεκροί στο Λουχάνσκ

Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν με αυτοκίνητο από την πόλη Κρεμίννα στην ανατολική περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Γκουντάι σε ανάρτηση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram τη Δευτέρα, ενώ ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, όπως είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Νεκροί και τραυματίες στο Λβιβ από πυραυλική επίθεση

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.



Τρεις πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, είπε, ενώ ο ένας έπληξε εγκατάσταση αντικατάστασης ελαστικών αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Reuters.

Βρετανία: Τεράστιο το κόστος για τους Ρώσους στην πολιορκία της Μαριούπολης

Κάθε άλλο παρά ανώδυνα προχωρά για τους Ρώσους η διαφαινόμενη κατάκτηση του λιμανιού της Μαριούπολης, πόλης - κλειδί στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με το tweet του Υπουργείου Άμυνας, οι Ρώσοι στρατηγοί αρχίζουν να ανησυχούν σοβαρά από τον χρόνο που έχει απαιτήσει η κατάκτηση της Μαριούπολης, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κοντεύει πλέον να κλείσει δύο μήνες, εκτιμούν οι βρετανικές υπηρεσίες.

