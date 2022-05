Μπάιντεν: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 150 εκατ.

Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον πυρομαχικά πυροβολικού, ραντάρ και άλλον εξοπλισμό, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ωστόσο προειδοποίησε ότι τα στρατιωτικά κονδύλια για το Κίεβο «έχουν πρακτικά εξαντληθεί».

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, η αξία της νέας στρατιωτικής βοήθειας ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο ποσό.

Παράλληλα, ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει τα κονδύλια 33 δισεκ. δολαρίων για να δοθεί βοήθεια στο Κίεβο, κάτι που όπως είπε «απαιτείται για την ενίσχυση της Ουκρανίας στο πεδίο των μαχών και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αναφέροντας ότι η νέα ενίσχυση έρχεται για να ενισχύσει την άμυνα απέναντι στην επιθετική Ρωσία.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine.