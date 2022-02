Μπάιντεν: Καταδικάζω την αδικαιολόγητη επίθεση - Μίλησα με Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Όπως έγραψε στο Twitter ο Μπάιντεν, τον ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα για τη διεθνή καταδίκη της επίθεσης ακόμα και απόψε στο ΣΑ του ΟΗΕ.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.