Μπάιντεν: H σύνοδος της G20 έδειξε πόσο ισχυρές είναι οι ΗΠΑ όταν συνεργάζονται με τους συμμάχους τους

«Η σύνοδος της G20 στη Ρώμη «έδειξε πόσο ισχυρή είναι η Αμερική όταν δεσμεύεται», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Αυτό που είδαμε εδώ, είναι η ισχύς της Αμερικής όταν δεσμεύεται και συνεργάζεται με τους συμμάχους και εταίρους για τα προβλήματα. Τίποτα δεν υποκαθιστά τις διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο στη διεθνή συνεργασία», τόνισε.

Με την ευκαιρία αυτή ο Μπάιντεν επέκρινε τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνα, οι οποίοι δεν παρέστησαν στη σύνοδο. «Η Ρωσία και η Κίνα απλώς δεν εμφανίστηκαν» όταν χρειάστηκε «να αναληφθούν δεσμεύσεις για το κλίμα», σχολίασε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η σύνοδος οδήγησε σε «απτά» αποτελέσματα για το κλίμα, την οικονομία και την πανδημία. «Πιστεύω ότι επιτύχαμε χειροπιαστή πρόοδο, εν μέρει χάρη στην αποφασιστικότητα των ΗΠΑ» στις συνομιλίες, εκτίμησε.

