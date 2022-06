Μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας από την φον ντερ Λάιεν - Συνάντηση με Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, καθώς συμπληρώνονται 100 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Η ίδια έγραψε στο Twitter: «Πριν από 100 ημέρες η Ρωσία ξεκίνησε τον αδικαιολόγητο πόλεμο στην Ουκρανία. Η γενναιότητα των Ουκρανών προκαλεί τον σεβασμό και τον θαυμασμό μας.

Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Σήμερα στο Παρίσι, θα συζητήσω με τον Εμανουέλ Μακρόν την τρέχουσα και μελλοντική υποστήριξη της ΕΕ στη χώρα».

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine.



The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration.



The EU stands with Ukraine.



Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country.