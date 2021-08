Μενέντεζ: Προσευχόμαστε για την υγεία και των ασφάλεια των φίλων μας στην Ελλάδα

«Προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των φίλων μας σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη» λόγω του συνεχιζόμενου σφοδρού καύσωνα και των μαινόμενων πυρκαγιών, αναφέρει σε μήνυμά του, μέσω Twitter, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Παράλληλα, διαμηνύει πως οι ΗΠΑ πρέπει να παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια καθώς παρακολουθούμε τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Praying for the health & safety of our friends across Greece & southern Europe in the wake of the ongoing brutal heatwave & raging wildfires. The U.S. must provide support & assistance as we bear witness to the devastating fallout of climate change. https://t.co/vO6GnYj46L